Orlando nakon poraza u prvoj rundi otpustio trenera

xMartyxJean-Louisx via Guliver Image

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Orlando Magic otpustila je trenera Jamahla Mosleyja dan nakon ispadanja u prvom krugu doigravanja.

Mosley je na klupi Magica proveo pet sezona, u prve dvije nije izborio doigravanje, dok je u svakoj od zadnje tri ispadao u prvom krugu u posezoni. Ove se sezone očekivao rezultatski iskorak, ali Orlando je nastup u doigravanju morao izboriti kroz “play-in” da bi u prvom krugu igrao protiv prvog nositelja Istočne konferencije Detroit Pistonsa.

Sastav s Floride poveo je sa 3-1 u pobjedama, samo da bi izgubio tri zaredom. Posebno bolan je bio poraz u šestoj utakmici kada je Orlando na domaćem parketu početkom drugog poluvremena vodio s 24 razlike samo da bi na kraju izgubio s 14, a Mosley je nakon toga preuzeo odgovornost za neuspjeh.

Kao najveći kandidat za novog trenera Orlanda figurira donedavni trener Chicago Bullsa Billy Donovan, koji je najveće uspjehe u karijeri ostvario upravo na Floridi, ali u ulozi trenera sveučilišne momčadi Floride s kojom je osvojio dva NCAA naslova davnih 2006. i 2007.