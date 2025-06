Oklahoma slavila na domaćem parketu i stigla nadomak NBA naslova

Podijeli :

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Košarkaši Oklahoma Cityja pobijedili su na domaćem parketu Indianu 120-109 (32-22, 27-23, 28-34, 33-30) čime su poveli s 3-2 u finalnoj seriji NBA lige koja se igra na četiri pobjede.

Po prvi puta u finalu Oklahoma City je poveo nakon što je Indiana vodila 1-0 i 2-1. Oklahoma City je došao na korak do NBA naslova, a prvu meč loptu imat će u noći s četvrtka na petak kada se šesta utakmica igra u Indianapolisu. Indiana je po prvi puta u ovosezonskom doigravanju, od Milwaukeeja preko Clevelanda i New Yorka do Oklahoma Cityja, u rezultatskom zaostatku.

Od starta je domaćin zaigrao iznimno agresivnu obranu u kojoj se Indiana nije snašla i tijekom prve četvrtine gosti su imali čak sedam izgubljenih lopti. Nije dugo trebalo Oklahoma Cityju da pobjegne na dvoznamenkastu prednost, nakon šest minuta bilo je 22-12. Na takav način je i završila prva četvrtina, domaći sastav je vodio 32-22.

U istom ritmu je nastavljena utakmica u drugoj dionici. Indiana se i dalje silno napadački mučila i razlika je, istina pomalo, rasla na stranu Oklahoma Cityja. Tri minute prije odmora domaćin je poveo 54-38, dok je bilo 59-45 na kraju druge dionice.

U prvoj četvrtini probleme s desnom nogom je osjetio Tyrese Haliburton, najbolji igrač Indiane. Odigrao je 17 minuta u uvodne dvije dionice, ali nije postigao niti jedan poen.

Držala se Indiana u trećoj dionici na minusu od 10 do 15 poena razlike, a onda je odlični TJ McConnell nanizao osam poena za goste i Indiana je tri minute prije kraja treće četvrtine došla do 72-78.

Osam minuta prije kraja, tricom Siakama, Indiana je stigla na 93-95 i to je bilo najviše što su gosti napravili. Oklahoma City je opet ostvario seriju poena, pobjegao na dvoznamenkastu prednost i time osigurao 3-2 u velikom finalu.

Apsolutni heroj u slavlju Oklahoma Cityja bio je Jalen Williams koji je postigao 40 poena uz četiri asistencije i šest skokova. Shai Gilgeous-Alexander je dodao 31 poen uz 10 asistencija, a Luguentz Dort je ubacio 3 od 6 trica čime je i dalje iznad 60 posto za tri poena u finalnoj seriji. Aaron Wiggins je s klupe dodao 14 poena uz pet skokova.

Kod Indiane je Haliburton ostao bez poena iz igre, ubacio je tek četiri slobodna bacanja uz šest asistencija i sedam skokova. Prvo ime gostiju bio je Pascal Siakam s 28 poena, pet asistencija, šest skokova, tri ukradene lopte i dvije blokade. TJ McConnell je završio dvoboj s 18 poena, četiri asistencija i četiri skoka, dok je Aaron Nesmith ubacio 14 poena uz 4-5 za tricu.