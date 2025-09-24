Objavljeni najveći ugovori Eurolige: Srpski playmaker najplaćeniji, Hezonja izvan top 10

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

U košarkaškoj Euroligi ovog su se ljeta obarali financijski rekordi, a Mario Hezonja nije na ažuriranom popisu desetorice najplaćenijih košarkaša.

Košarkaški portal Eurohoops je objavio tradicionalnu listu najvećih ugovora u Euroligi, a ovogodišnje izdanje donijelo je povijesni presedan – čak devet od deset igrača zarađuje više od 2.5 milijuna eura neto godišnje. Nakon ljeta rekordne potrošnje, prosječna plaća u elitnom europskom natjecanju procjenjuje se na oko 850 000 eura.

Na vrhu je Vasilije Micić s ugovorom u Hapoel Tel Avivu vrijednim 4.8 milijuna eura po sezoni, dok ga slijedi Kendrick Nunn (Panathinaikos) s 4.5 milijuna. Treći je Saša Vezenkov iz Olympiacosa s 3.5 milijuna eura, a u Top 5 ulaze i Shane Larkin (Anadolu Efes) te Džanan Musa, koji je prelaskom u Dubai BC gotovo udvostručio plaću.

Najveći rast bilježe klubovi iz Grčke i Izraela – Panathinaikos ima tri igrača među deset najplaćenijih, dok je Hapoel s Micićem i Bryantom potvrdio status novog financijskog giganta. S druge strane, zbog visokih poreza, iz Španjolske je na listi samo Realov centar Walter Tavares.

Najplaćeniji hrvatski košarkaš u Euroligi je Mario Hezonja. Igrač Real Madrida zarađuje oko 2.2 milijuna eura godišnje i nalazi se tik ispod Top 10.

TOP 10 NAJPLAĆENIJIH KOŠARKAŠA EUROLIGE