Novinar o čijem je tekstu pričao legendarni Shaq: Euforija kakva se ne pamti u NBA-u, Anunoby je MVP finala

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Mladi novinar Basketball Networka, Bruno Feliks gostovao je u Jutru SK. On je našem Denisu Draganoviću pričao o spektaklu NBA finala, otkrio je što očekuje do kraja serije i koga vidi kao MVP-a finala. Prokomentirao je malo i hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Uživajte u razgovoru.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.