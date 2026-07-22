Novi trener Parisa stiže iz NBA-a, ovo će mu biti najveći izazov karijere

Francuski košarkaški doprvak Paris dobio je novog glavnog trenera.
Momčad će u novoj sezoni voditi Maxime “Max” Lefevre, koji nakon dugogodišnjeg rada u Sjedinjenim Američkim Državama prvi put preuzima seniorsku momčad kao glavni trener.
Lefevre je gotovo deset godina proveo u SAD-u, a posljednjih sedam bio je član stručnog stožera Minnesota Timberwolvesa. U posljednje dvije sezone obnašao je dužnost prvog pomoćnog trenera te sudjelovao u uspješnoj sezoni u kojoj je Minnesota u doigravanju eliminirala Denver Nuggetse.
Njegov prvi pomoćnik u Parizu bit će Pierric Poupet, bivši trener ASVEL-a.
Prije dolaska u Minnesotu četiri je godine radio na Sveučilištu Texas Tech, gdje je bio direktor razvoja igrača. S tom je momčadi 2019. godine stigao do finala NCAA prvenstva.
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