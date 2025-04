Nova NBA večer, novi double-double Zupca, dobra utakmica i za Matkovića u porazu od Lakersa

Podijeli :

Sinoć su New Orleans Pelicansi Karla Matkovića poraženi u Los Angelesu, a hrvatski je košarkaš odigrao još jednu solidnu utakmicu, dok su Los Angeles Clippersi Ivice Zubca upisali uvjerljivu pobjedu protiv Dallas Mavericksa u kojoj je on sudjelovao s još jednim double-double učinkom.

Los Angeles Lakers s sa 124-108 svladali Matkovićeve Pelicanse, a do pobjede ih je predvodio Luka Dončić s 35 koševa. Austin Reaves je dodao 30 za Lakerse koji su ovom pobjedom pomogli svojim izgledima za plasman među četiri najbolje momčadi Zapadne konferencije. LeBron James je ubacio 27 koševa uz osam asistencija, a Lakersi (47-30) su sada pola utakmice ispred četvrtoplasiranih Denver Nuggetsa.

Jose Alvarado je bio najbolji strijelac Pelicansa (21-56) s 27 poena, a Karlo Matković je u nešto više od 20 minuta na terenu ubacio 15 koševa (šut iz igre 6/7, trice 1/2) te dodao šest skokova, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu. Yves Missi je imao 13 poena i 11 skokova za New Orleans, koji ima samo tri pobjede u zadnjih 11 utakmica.

LA Clippersi su kod kuće sa 114-91 nadigrali Dallas Maverickse, a Zubac je odigrao gotovo 27 minuta i ubacio 14 koševa (6/14) uz 13 skokova za svoj 54. double-double učinak ove sezone i 21. od All Star vikenda, te je tome još dodao dvije asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Kawhi Leonard je imao 20 koševa, a Norman Powell je ubacio 14 koševa za Los Angeles.

Dallas je igrao bez Anthonyja Davisa, koji je ozlijeđen, a u prvom poluvremenu su ostali i bez Klaya Thompsona koji se također ozlijedio nakon odigranih 12 1/2 minuta. Dva tima ponovno se sastaju u subotu navečer, također u Inglewoodu. Clippersi (45-32) su ušli u dvoboj za šesto mjesto u Zapadnoj konferenciji s Memphisom i Minnesotom. Dallas (38-40) je ostao na devetom mjestu Zapada.

Golden State Warriorsi su u San Franciscu sa 118-104 pobijedili Denver Nuggetse, a Stephen Curry ubacio je 36 koševa za slavlje svoje momčadi. Brandin Podziemski i Jimmy Butler III zajedno su zabili još 45 za Golden State (46-31) kojima je ovo peta uzastopna pobjeda zahvaljujući kojoj su se popeli unutar pola utakmice od četvrtoplasiranih Nuggetsa (47-31) u potjeri za doigravanjem Zapadne konferencije.

Golden State je jednu utakmicu ispred Memphis Grizzliesa i Minnesota Timberwolvesa u nastojanju da izbjegne Western play-in turnir. Nakon ovog trečeg uzastopnog poraza Denver je pao četiri utakmice iza drugoplasiranih Houston Rocketsa sa samo četiri preostale utakmice do kraja regularnog dijela sezone. Nikola Jokić predvodio je Nuggetse s 33 poena, 12 skokova i 9 asistencija. Pratio ga je Michael Porter Jr. s 23 koša i devet skokova, a Dario Šarić nije igrao za Denver.

Houston Rockets su prekinuli niz Oklahoma City Thundera od 11 pobjedas vladavši ih na svom terenu sa 125-111. Jalen Green i Alperen Sengun zajedno su zabili 65 koševa za Houston-Green je ubacio 34 poena, a Sengun je dodao 31. Rocketsima (51-27) je ovo 14. pobjeda u 16 utakmica. Jalen Williams bio je najbolji kod Thundera (64-13) s 33 poena, a Shai Gilgeous-Alexander je upisao 22 poena i osam asistencija.

Cleveland Cavaliers su u gostima sa 114-113 bili bolji od San Antonio Spursa, a do pobjede ih je vodio Donovan Mitchell s 26 koševa. Evan Mobley je ubacio 25 koševa uz 12 skokova za Cavalierse (62-15) koji ima prednost od pet utakmica ispred branitelja naslova Bostona, pet utakmica do kraja regularnog dijela sezone.

Cleveland je imao 23 poena prednosti krajem druge četvrtine i 17 poena na poluvremenu prije nego što su se Spursi sabrali i došli na 88-82 krajem treće. Cavaliersi su obnovili svoju prednost na 16 poena nakon Mobleyjevog zakucavanja osam i pol minuta prije kraja, ali San Antonio je odbio popustiti i približio se na 107-112 nakon polaganja i trice Chrisa Paula nešto više od svije minute do kraja. Nakon što je Darius Garland iz Cavaliersa promašio put minutu i 11 do kraja, Harrison Barnes je zabio dvije trice i doveo San Antonio na koš zaostatka 28,6 sekundi do kraja igre.

Garland je zatim promašio šut za tricu 4,6 sekundi do kraja, dajući Spursima priliku za posljednji udarac za pobjedu, međutim Barnes je propustio sporno polaganje na zvuk sirene za kraj, omogućivši pobjedu Clevelandu. Garland je završio s 19 poena, dok je De’Andre Hunter imao 18 za Cavalierse.

Boston Celtics su srušili NBA rekord po broju trica u sezoni u pobjedi 123-103 nad gostujućim Phoenix Sunsima. Jaylen Brown ubacio je 31 koš, a Jayson Tatum je dodao 23 poena, osam skokova i osam asistencija za Boston, koji je vodio 31-22 nakon 12 minuta, 60-47 na poluvremenu i 90-75 na ulasku u četvrti. Sunsi se u posljednjoj četvrtini nisu uspjeli približiti na 13 poena. Celticsi (57-20) su postavili rekord sa svojom osmom tricom na utakmici koju je zabio Payton Pritchard u drugoj četvrtini. Sinoć su ubacili 14 od 39 šuteva za tricu, a noć su završili s ukupno 1.370 trica u sezoni. Golden State Warriorsi su u sezoni 2022./23. postavili prijašnji rekord (1.363). Devin Booker zabio je rekordnih 37 poena za Phoenix (35-42), koji je izgubio pet u nizu. Royce O’Neale, Oso Ighodaro i Tyus Jones završili su s po 12 koševa za Sunse. Phoenix je na 11. mjestu na ljestvici Zapadne konferencije, dvije utakmice iza Sacramenta, ali mora biti najmanje 10. da bi se kvalificirao za play-in turnir.

Detroit Pistonsi (43-34) su izborili mjesto u doigravanju gostujućom pobjedom 117-105 nad Toronto Raptorsima. Jalen Duren je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 21 ubačajem, 18 skokova i četiri blokade, a Tim Hardaway Jr. je dodao 23 koš. Ja’Kobe Walter je s 22 pogotka predvodio Raptorse.

Chicago Bullsi su pobijedili gostujuće Portland Trail Blazerse sa 118-113, a Coby White i Nikola Vučević zabili su svaki po 31 poen. Josh Giddey je zabilježio svoj šesti triple-double sezone s 15 poena, 19 skokova i 12 asistencija za Chicago (35-42) koji je napredovao na deveto mjesto na ljestvici Istočne konferencije. Deni Avdija upisao je 37 poena i 11 skokova za Blazerse (34-44).