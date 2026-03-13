Ništa od povratka Darija Šarića u Šibenku, umjesto donedavnog NBA igrača stigla dva Amerikanca

Goran Mehkek CROPIX via Guliver

U grčevitoj borbi za ostanak u Premijer ligi šibenski košarkaši u zadnjem prijelaznom transfernom roku potpisali su dvojicu američkih košarkaša

Na Baldekinu će u narančastom dresu u trećem krugu prvenstva zaigrati Antwan Scott i Marchelus Avery! Scott je 34 – godišnji bek, koji dolazi iz redova kosovskog Golden Eagle Yllia. Tijekom karijere je nosio dres Idaho Vandalsa, Grambling Tigersa, Colorado State Ramsa, Heroes Den Boscha, KTP Basketa, VEF Riga, Keravnosa, Al Hilala, Evreuxa, Petro de Luanda, Al Ittihada i Tabiata.

Ove je sezone odigrao 15 susreta za Ylli, gdje je u prosjeku igrao 32 minute, ubacivao 13 poena uz šest asistencija.

Drugo pojačanje je Marchelus Avery (26), krilo koji je donedavno igralo u mađarskom Falco Szombatelyju.

Marchelus je ove sezone za taj klub upisao 13 nastupa, gdje je u prosjeku ubacivao 13 poena uz četiri skoka i asistenciju u prosjeku.

Karijeru je započeo u New Mexico State Aggiesu, a još je igrao za UCF Knightse, Oklahomu State, Egis Kormend te Falco Szombathelyju.

U klubu vjeruju da će dovođenjem spomenutog dvojca iz SAD biti puno konkurentniji u borbi za ostanak koja slijedi. Na žalost Funcuta i svih navijača Šibenika time je otpala mogućnost (i nada) da Šibenku pojača najveće moguće pojačanje u liku Darija Šarića. Kada je u pitanju riječ o kapetanu Hrvatske i njegovom možebitnom povratku na Baldekin trener Jeronimo Šarin kaže.

“Bila je to otvorena opcija, naravno da smo svim srcem željeli Darija imati u ekipi, a i Darijo nikada nije rekao da neće doći. Nije istina rekao ni da hoće, ali postojala je svakako i ta opcija. Naravno, igrač takvog kalibra može igrati na puno većoj razini, i iz te perspektive nije možda bilo realno s njegove strane očekivati takav potez. Ali, znamo svi koliko on voli grad, klub, sve šibensko i mi smo uvjereni da će se njegov povratak dogoditi jednom”, kazao nam trener Šibenke.

Kada već neće igrati za Šibenčane, Darijo će do pronalaska novog kluba trenirati s ekipom Šibenke, pa će i sama ta činjenica mnogo značiti u pripremama momčadi narednih tjedana. Kada je riječ o američkim pojačanjima Šarin pak kaže:

“Scotta sam trenirao na Kosovu, i znam jako dobro koliko je kvalitetan košarkaš. Pokriva sve bekovske pozicije, igra u oba smjera i obzirom na sveto, kao i na njegove ljudske osobine Antwan će nam donijeti puno toga. Što se Averiya tiče, donedavno je igrao u mađarskom doprvaku Falcou, igra na poziciji krila, na 3 i 4 poziciji, i kao u slučaju Scotta radi se o sjajnom igraču. Falco je na njegovo mjesto doveo mađarskog reprezentativca Filipovitiya, pa nam se nenadano ukazala mogućnost da ga angažiramo i mi smo je objeručke prihvatili.”

Iako mnogi misle da su šanse Šibenčana u prvoligaški spas minimalne (Šibenka je na omjeru 3-19, a Cedevita Junior 6-16), Šarin drži da s ova dva američka pojačanja njegova momčad ima dobre šanse za ostanak.

“Da mogu u isto vrijeme u petorci igrati sva tri stranca bio bih gotovo uvjeren da ćemo ostati. I ovako ćemo se boriti, i ne treba nas otpisivati. Nažalost, ne ovisimo samo o sebi, ali prva dva, tri kola su ključna. Ukoliko bi uspjeli pobijediti svoje suparnike, i da nam se poklope rezultati konkurenta uhvatili bismo priključak i onda bi bilo sve otvoreno. Nema nam druge, borit ćemo se do zadnje sekunde i ja vjerujem da ćemo na kraju uspjeti”, zaključio je Šarin.

Kažimo kako su Martin Jelić i Petar Vujačić napustili Baldekin, a u 1.kolu trećeg kruga Šibenka gostuje u Dubrovniku. U 2.kolu u goste ima dolazi baš Cedevita Junior…