Nikola Vučević ima novi klub

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Prema informacijama Shamsa Charanie, Nikola Vučević novi je igrač Boston Celticsa.

Iskusni 35-godišnji crnogorski centar stiže iz Chicago Bullsa u zamjenu za beka Anferneeja Simonsa, dok su oba kluba u razmjeni dobila i po jedan izbor druge runde drafta.

Vučević napušta Chicago nakon gotovo pet godina, tijekom kojih je bio simbol konstantnosti s “double-double” prosjekom. Ove sezone je u 48 utakmica bilježio 16.9 poena i 9 skokova, a Boston će mu biti četvrta stanica u NBA karijeri (nakon Philadelphije, Orlanda i Chicaga).

S druge strane, 26-godišnji Simons seli u Bullse nakon samo polusezone u Bostonu. Tamo je u 49 nastupa bilježio 14.2 poena, uz izvrstan šut za tricu od blizu 40%.

