Nijemci uoči četvrtfinala analiziraju Dončića: ‘Lijen, debeo, nediscipliniran…’

Podijeli :

HMBxMedia xHeikoxBecker by Guliver

Njemačka i Slovenija će od 20 sati odmjeriti snage u četvrtfinalu Eurobasketa, a utakmicu možete gledati na SK1.

Reprezentacija Njemačke još ne zna za poraz na ovogodišnjem prvenstvu, a do pobjeda dolaze uz brojne izmjene koje im omogućava širina rostera.

Slovenci se s druge strane oslanjaju na Luku Dončića, a Die Welt je uoči utakmice istaknuo prednosti, ali i mane igrača LA Lakersa. Nijemci pišu da je “popis onog što mu se predbacuje dosta dug”.

“Optužbe glase: previše lijen, predebeo, prezasićen. Kažu da neodgovorno rasipa svoj talent, da mu nedostaje disciplina, da kronično kasni i da svojim ponašanjem daje loš primjer suigračima. Spočitava mu se i nedostatak liderskih kvaliteta te da zbog toga neće prijeći granicu statusa atraktivnog čarobnjaka.

Priča i anegdota o njegovim manama ima mnogo. Tko sluša njegove najljuće kritičare, mogao bi pomisliti da bi Dončić najradije dane provodio pušeći cigarete i pijući pivo dok u japankama karta. Sam je djelomično potvrdio takvu sliku bonvivana. Problemi s kilogramima i kondicijom svake su se godine jasno vidjeli, a postoje i fotografije s kartaških druženja.”

Ističu i bolju formu, odnosno gubitak kilograma, ali i dalje sve dovode u pitanje.

“Otvorilo se veliko pitanje: je li Dončić bio tako dobar unatoč ili zbog neprofesionalnog životnog stila? Jesu li mu ekscesi pomagali da pruži nestvarne predstave ili su ga sprječavali da postane možda najveći košarkaš svih vremena?

Odgovor zasad nije jasan, pa ni za čelnike Lakersa koji su doputovali na Europsko prvenstvo. Na prvim utakmicama, porazima od Poljske (95:105) i Francuske (95:103), sve je izgledalo kao i prije: Dončić je zabio 34 i 39 poena, imao solidne brojke u skoku i šutu, ali je na kraju djelovao iscrpljeno. Sve po starom, samo što sada izgleda bolje“, zaključuju.

Dončić je u osmini finala protiv Italije sam zabio 22 poena, dvostruko više od cijele talijanske momčadi i više od svih ostalih igrača na terenu zajedno. Utakmicu je završio s 42 poena u pobjedi 84:77, postigavši točno polovicu koševa svoje momčadi. S ukupno 204 poena u šest utakmica, trenutno je vodeći strijelac prvenstva, daleko ispred Finca Laurija Markkanena koji ima 156.