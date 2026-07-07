Zvijezda Clevelanda potpisala četvrti najbogatiji ugovor u povijesti NBA lige

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(AP Photo/Sue Ogrocki) via Guliver Image

Košarkaš Donovan Mitchell potpisao je novi četverogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 273 milijuna američkih dolara, čime je osigurao jedan od najunosnijih ugovora u povijesti NBA lige.

Po ukupnoj vrijednosti, riječ je o četvrtom najvećem ugovoru ikad u NBA-u, iza onih koje su ranije potpisali Jayson Tatum i Jaylen Brown s Boston Celticsima te Nikola Jokić s Denver Nuggetsima.

Nakon potpisa ugovora, 29-godišnji Mitchell istaknuo je kako se odlično osjeća u Clevelandu te naglasio da momčad još nije ostvarila svoje ciljeve.

Mitchell je član Cavaliersa od 2022. godine, kada je stigao iz Utah Jazza. Zanimljivo, na NBA draftu 2017. godine kao 13. izbor odabrao ga je Denver, koji ga je potom razmijenio u Utah.

Prošle sezone Cleveland je stigao do finala Istočne konferencije, gdje je izgubio od kasnijeg prvaka New York Knicksa rezultatom 4-0. Bio je to prvi nastup Cavaliersa u konferencijskom finalu nakon 2018. godine.

Tijekom osnovnog dijela prošle sezone Mitchell je prosječno bilježio 27,9 poena, 5,7 skokova i 4,5 asistencija po utakmici, dok je u doigravanju ostvarivao prosjek od 26 poena po susretu.