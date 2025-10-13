Zubac upisao double-double u porazu protiv Jokića

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je "double-double" u porazu Los Angeles Clippersa od Denver Nuggetsa 94:102 u pripremnom susretu uoči starta nove sezone NBA lige.

Zubac je u 23 minute provedene na terenu Intuit Domea u Inglewoodu postigao 11 koševa uz 5-6 šut iz igre, te 1-4 s linije slobodnih bacanja, uz 10 skokova i dvije asistencije.

Clippersi su dvije minute prije kraja vodili 94:93, međutim do kraja susreta više nisu zabili niti jedan koš, dok je Denver zaključio utakmicu serijom 9-0.

Nuggetse je do slavlja predvodio Aaron Gordon sa 18 koševa i sedam skokova, Nikola Jokić je dodao 12 koševa uz devet asistencija i šest skokova, dok su Christian Braun i Curtis Jones ubacili po 11 koševa.

Na drugoj strani najefikasniji je bio Kawhi Leonard sa 17 koševa, Brook Lopez je ubacio 15, a Derrick Jones 12 koševa.

U ostalim susretima Boston je bio bolji od Clevelanda 138-107, LA Lakersi su porazili Golden State sa 126-116, Milwaukeea je slavio protiv Chicaga sa 127-121, Orlando je bio uspješniji od Miamija 120-104, Toronto je pobijedio Washington 113-112, a Brooklyn Phoenix sa 111-109.

Novu NBA sezonu pratite na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.