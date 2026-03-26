Zubac priznao koliko mu je bilo teško: Sreo sam trenera i suigrače, puno ljudi je plakalo

AP Photo/Aaron Gash via Guliver

Ivica Zubac (29) prošlog je mjeseca doživio težak udarac u karijeri i životu – Los Angeles Clippersi su ga razmijenili u Indiana Pacerse. To je hrvatskom centru druga NBA razmjena u deset godina, no ova ga je pogodila znatno više od one iz 2019., kada su ga Lakersi poslali Clipperse.

Zubac je u Clippersima konstantno napredovao i posljednjih godinu i pol postao jedan od najboljih centara lige. Šokantna razmjena došla je samo dva dana nakon što je postao otac, a potom ga je čekao i preseljenje na drugi kraj Amerike. U Indiani je odigrao samo pet utakmica, a sezona mu je završena zbog slomljenog rebra.

“Ovo je veliki šok. Sve što sam znao zadnjih osam godina sada je drugačije. Trebat će mi vremena da se prilagodim”, rekao je Zubac za ClutchPoints. Prisjetio se i oproštaja u Clippersima: “Sreo sam trenera i suigrače, pričali smo o uspomenama. Puno ljudi je plakalo. Bilo je stvarno teško.”

Zubac zna da su trejdovi dio NBA-a, ali ovakav rasplet nije očekivao: “Uvijek mislite da se može dogoditi, ali nikada ne želite da se dogodi. Ovo je bilo puno teže nego kad su me Lakersi poslali u Clipperse. Tada nisam znao ništa o košarci, u Clippersima sam stvarno počeo učiti.”

Najviše će žaliti što nije osvojio naslov: “Vjerujem da smo imali priliku, ali sreća i zdravlje nisu bili na našoj strani. To je jedino što će me kopkati.”

Za kraj je istaknuo odnos s navijačima:

“Clippersi imaju nevjerojatnu navijačku bazu. Prihvatili su me dok sam bio mlad, uvijek su me podržavali i vjerovali u mene. To su moji ljudi za cijeli život.”