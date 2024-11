Zubac ponovo oduševio u tijesnom porazu Clippersa

Podijeli :

AP Photo/Bruce Kluckhohn via Guliver

Ivica Zubac je odigrao još jednu odličnu utakmicu za svoje Los Angeles Clipperse koji su poraženi sinoć, bolji od njih su sa 93-92 bili domaći Minnesota Timberwolves.

Zubac je odigrao 33:45 minuta i u tom vremenu zabio 16 koševa (šut iz igre 8/9), uz 13 skokova, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. To je njegov 14. double-double učinak ove sezone. I James Harden je utakmicu završio s double-double učinkom, zabio je 20 koševa uz 11 asistencija, no Los Angeles je ovim porazom pao na 1-2 u Zapadnoj skupini jednu utakmicu prije kraja NBA kupa.

Minnesotu je predvodio Anthony Edwards s 21 košem, a zabio je tricu 2:24 prije kraja za pobjedu Timberwolvesa. Imao je priliku povećati prednost Minnesotre no nakon toga je realizirao samo jedno od dva slobodna bacanja za 93-90. Zubac je približio Clipperse na 92-93 51 sekundu prije kraja, no Los Angeles poslije njegovog šuta više nije imao ni jednu priliku za šut do kraja. Timberwolvesi su sada u Zapadnoj skupini NBA kupa na omjeru pobjeda i poraza 2-2.