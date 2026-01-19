Zubac ostvario novi ‘double-double’ u tijesnoj pobjedi Clippersa

Podijeli :

(AP Photo/Tyler Tate) via Guliver Image

Trećeg ponedjeljka svake godine u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava se dan Martina Luthera Kinga Juniora, aktivista za ljudska prava crnaca koji je ubijen 1968. godine. NBA na taj dan redovno od "jutra do sutra" zakazuje utakmice, a jedna od njih bila je između Washington Wizardsa i Los Angeles Clippersa za koje igra hrvatski reprezentativac Ivica Zubac. U tijesnoj utakmici do pobjede od 110:106 su na kraju došli Clippersi.

Kroz cijeli susret su obje ekipe imale problem sa stvaranjem prednosti. Wizardsi jesu vodili s +10, ali na kraju četvrtine bi se to uvijek vratilo “u normalu”. Tako je najveće vodstvo na kraju četvrtine za Washington bilo +2 (na kraju treće), a za Los Angeles +1 (nakon druge).

I u posljednje dvije minute ušlo se praktički s egalom, a na kraju je do pobjede došla momčad Clippersa. Franšiza iz Los Angelesa slavila je sa 110:106.

Kod Wizardsa je najbolji bio Alexandre Sarr s 28 poena dok je u Clippersima dominirao James Harden s 36 poena. Sjajan je bio i Ivica Zubac koji je zabilježio novi “double-double”. Hrvatski centar zabio je 14 poena te je uhvatio 12 skokova. Tome je pridodao i jednu asistenciju te jednu blokadu. Jedini problem u njegovoj igri bile su izgubljene lopte kojih je imao čak pet.

Ovom pobjedom su Clippersi skočili na 10. mjesto Zapadne konferencije koje vodi u takozvani play-in. Trenutačno su na omjeru 19-23. Wizardsi su, s druge strane, na samom dnu Istočne konferencije s omjerom 10-31.

