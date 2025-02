Zadnji sati prijelaznog roka: Ovo su sudbine Zupca, Šarića i Bogdanovića

Podijeli :

AP Photo/William Liang via Guliver

Bojan Bogdanović, jedan od najboljih naših igrača, koji je prošle godine prošao kroz teške operacije, sve je bliže povratku na parket.

Međutim, situacija u Brooklyn Netsima postaje sve zanimljivija. Naime, Bojan bi mogao završiti u nekoj ekipi koja ima veće ambicije, a Netsima se možda ne isplati čekati da se Bogdanović vrati u punoj snazi. Ako se ne dogodi trejd, mogli bi jednostavno raskinuti ugovor i pustiti ga da potpiše s nekim tko je već u playoffu. Svi čekamo da vidimo hoće li se to ostvariti.

Darijo Šarić, pak, nije ni na parketu u Denveru, pa je to sve prilično nejasno. Neki govore da će Nuggetsi jednostavno ubaciti njegov ugovor u neku veću razmjenu i tako dobiti igrača koji im više odgovara. On je na klupi, što je stvarno šteta jer Dario zaslužuje više, a Denver bi mogao profitirati ako ga zamijene.

Karlo Matković, vjerojatno ostaje u New Orleansu i bit će među rotacijama do kraja sezone. Ali, i on nije potpuno siguran jer u NBA svako malo dođe neki veći trejd pa i on može biti iznenadno žrtveno janje.

Ivica Zubac je nedodirljiv, osim ako Clippersi ne odluče ići na neki mega-trejd za nekog superstara, a to, budimo iskreni, nije realno. Tako da Ivica ostaje stabilna figura na poziciji centra i sigurno će ostati u Clippersima, gdje je jedan od ključnih igrača.

I na kraju, ne zaboravimo Jusufa Nurkića, koji je već neko vrijeme na radaru Phoenix Sunsa. On je ispao iz rotacije i sada je poslan u Charlotte Hornetse, koji su poslali Marka Williamsa u Lakerse, a Nurkić je dobio priliku. Phoenix Sunsi su dobili Micića, dvostrukog europskog prvaka, koji će im pomoći u rotaciji. I tu je stvarno zanimljivo jer će Micić sigurno donijeti svoje iskustvo iz Eurolige, a Hornetsi su zapravo sada dobili jednog solidnog centra.