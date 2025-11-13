Za suigrača Ivice Zupca završena je sezona: ‘Ovo je vrlo slučajna ozljeda’

Podijeli :

Košarkaš Los Angeles Clippersa Bradley Beal slomio je kuk i mora na operaciju što znači da je za njega sezona gotova.

Clippersi su noćas objavili da će Beal sljedeći tjedan biti podvrgnut operaciji i očekuje se da će oporavak trajati šest do devet mjeseci.

“Ovo je vrlo slučajna ozljeda. Liječnik je rekao da je to kao da je doživio prometnu nesreću. Ovo nije tipična košarkaška ozljeda”, rekao je predsjednik košarkaških operacija Clippersa Lawrence Frank. Suigrač Ivice Zupca se ozlijedio u subotu u drugoj četvrtini utakmice protiv Phoenix Sunsa. Sljedećeg dana je obavio pretrage koje su potvrdile da je slomio kuk.

Za Los Angeles Clipperse, koji iza sebe imaju razočaravajući početak NBA sezone 2025./26., ovo je još jedan udarac jer se očekivalo da će Beal imati veću ulogu za njih ove sezone.

Beal je ove sezone odigrao šest utakmica i prosjek po utakmici mu je 8,2 koševa uz 1,7 asistencija. U srpnju je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 11 milijuna dolara, nakon što su otkupljene zadnje dvije godine njegovog ugovora sa Sunsima.