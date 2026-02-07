Wizardsi oprezni, Davis neće igrati do kraja sezone

Podijeli :

AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Anthony Davis (32) neće igrati do kraja sezone u dresu Washington Wizardsa, jer se klub odlučio za oprezniji pristup i potpuni oporavak centra za sezonu 2026./27.

Kako prenosi Chris Haynes, Davis ima problema sa šakom i preponama, a u Washingtonu su procijenili da nema smisla forsirati njegov povratak na parket u završnici aktualne sezone.

Davis ima važeći ugovor i za sljedeću sezonu, vrijedan oko 58 milijuna dolara, kao i igračku opciju za sezonu 2027./28.

Njegova budućnost u klubu mogla bi ovisiti o tome koliko će Wizardsi biti spremni graditi konkurentan sastav oko njega i Traea Younga, koji se spominje kao ključna figura projekta.

U 20 utakmica ove sezone Davis je u prosjeku bilježio 20,1 poen i 11,1 skokova.

Ukupno je za Dallas Maverickse, koji su se zbog njega odrekli Luke Dončića, odigrao samo 29 utakmica.