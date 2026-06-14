Wembanyama: Ovo je najveća lekcija u mom životu

Podijeli :

AP Photo/Ross D. Franklin via Guliver

Zvijezda San Antonio Spursa, Victor Wembanyama, izjavio je da je poraz od New York Knicksa u finalu NBA lige najveća lekcija u njegovu životu.

„Ovo je najveća lekcija u mom životu, najveći trenutak učenja. Učim više nego ikada u životu“, rekao je 22-godišnji Wembanyama.

Košarkaši San Antonija ostali su bez naslova NBA prvaka, nakon što su u finalu doigravanja izgubili od New York Knicksa s 4:1 u pobjedama. Knicksi su u petoj utakmici, u gostima, slavili rezultatom 94:90 i tako osvojili svoj prvi naslov još od 1973. godine.

POVEZANO VIDEO / New York Knicksi su prvaci NBA lige nakon 53 godine!

„Razdoblja naše dominacije bila su apsolutna. Potpuno smo dominirali tijekom većeg dijela serije. No naše pogreške, naše pogreške, kažnjavaju se toliko nemilosrdno da si ne smijemo dopustiti ovakve uspone i padove… Usponi su u redu. Padovi su razlog zbog kojeg smo izgubili“, rekao je Wembanyama.

Dodao je da je poraz u finalu bolan, ali da od njega ne bježi.

„Nisam zadovoljan što nismo pobijedili. Ali, kao što sam rekao, ovo je najveća lekcija u mom životu. Kao momčad, ne postoji bolje iskustvo od onoga što smo upravo prošli“, kazao je Wembanyama.

Wembanyama je u finalnoj seriji protiv Knicksa prosječno po utakmici bilježio 26 poena, 11,2 skoka i 3,6 blokada.