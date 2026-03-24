Wembanyama objasnio zašto bi on trebao biti MVP: ‘Moj cilj je…’

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Ako se ne dogodi neko ogromno iznenađenje, Shai Gilgeous-Alexander ponovno će biti MVP NBA lige, unatoč triple-double brojkama Nikole Jokića.

Ipak, Victor Wembanyama smatra da utrka još nije završena i da on s punim pravom treba biti najkorisniji igrač najjače košarkaške lige na svijetu.

“Moj cilj je pobrinuti se da na kraju sezone više ne bude rasprave“, rekao je dvostruki All-Star.

Na molbu da navede svoja tri argumenta za osvajanje trofeja, 22-godišnji Wembanyama ponudio je promišljen odgovor koji bi mu mogao donijeti dodatne glasove.

“Moj prvi argument je da obrana čini 50 posto igre, a to je dosad bilo podcijenjeno u ovoj utrci. Vjerujem da sam najutjecajniji obrambeni igrač u ligi“, rekao je Wembanyama.

“Moj drugi argument je da smo gotovo svaki put pobijedili Oklahomu ove sezone. Dominirali smo nad njima tri puta kada su igrali u punom sastavu. Treće, utjecaj u napadu ne mjeri se samo postignutim poenima“, zaključio je francuski centar.

Wembanyama je svjestan da je jedinstven igrač i da ima dobre izglede postati najmlađi MVP u povijesti lige. Ako uspije, nadmašit će bivšu zvijezdu Chicago Bulls Derricka Rosea, koji je također imao 22 godine kada je osvojio ovu prestižnu nagradu.

