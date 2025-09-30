Wembanyama još porastao, sad je najviši igrač u NBA

Podijeli :

AP Photo/Matt Slocum/ via Guliver

Victor Wembanyama još uvijek raste. Ne, nije šala.

Tijekom medijskog dana uoči nove NBA sezone, centar San Antonio Spursa službeno je bio visok dva metra i 23.5 centimetara. A to je 2.5 centimetra više u odnosu na isto vreme prošle godine.

Prošle sezone, Spursi su vjerovali da se njegovo tijelo još uvijek razvija, a sada, s 21 godinom, znatno je viši.

POVEZANO Wembanyama zabio 200 trica u manje utakmica od najboljih šutera ikad

Trener Spursa potvrdio je da je Wembanyama dobio dozvolu za igru ​​i da je ozljeda ramena iza mladog Francuza.

“Toliko sam naporno radio na svom tijelu da nema mjesta za daljnje poboljšanje. Možete napredovati samo do određene mjere, a mislim da sam dosegao maksimum koji je moguć između sezona. Sada moram igrati košarku”, rekao je Wembanyama.

Wembanyama se tako izjednačio s centrom Memphis Grizzliesa, Zachom Edeyjem, kao najviši aktivni igrač u NBA ligi.

Do ozljede u veljači, Wembanyama je prošle sezone odigrao 46 utakmica, u prosjeku postižući 24,3 poena, 11 skokova i 3,8 blokada.

Šutirao je 47,6 posto iz igre i 35,2 posto za tri poena.