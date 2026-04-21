Wembanyama je prvi igrač kojem je uspjelo na ovaj način osvojiti NBA nagradu

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Mlada superzvijezda uspjela je nešto što nitko nije.

Victor Wembanyama, 224 centimetra visoka francuska zvijezda San Antonio Spursa, proglašen je najboljim obrambenim igračem NBA lige. Nagradu je osvojio jednoglasnom odlukom, što nikome prije njega nije uspjelo u NBA lige, a s 22 godine postao je i njezin najmlađi dobitnik.

Wembanyama je dobio svih 100 glasova za prvo mjesto, osvojivši maksimalnih 500 bodova. Drugo mjesto zauzeo je Chet Holmgren iz Oklahoma City Thundera s 239 bodova, dok je treći bio Ausar Thompson iz Detroit Pistonsa. Najbliže jednoglasnoj pobjedi prije Wembanyame bio je Ben Wallace u sezoni 2001./02., kada je dobio 116 od 120 glasova za prvo mjesto.

“Možda je prava borba bila odigrati 65 utakmica”, izjavio je Wembanyama za NBC, aludirajući na pravilo o minimalnom broju nastupa za konkuriranje za nagrade.

“Iznimno sam sretan zbog ove nagrade i zaista ponosan što sam postao prvi igrač u povijesti koji ju je osvojio jednoglasno”, zaključio je Wembanyama.