Washington kao prvi izbor uzeo AJ-a Dybantsu u NBA draftu

NBA klub Washington Wizards uzeo je krilnog igrača AJ Dybantsu, sa sveučilišta BYU, kao prvi izbor na ovogodišnjem draftu koji je održan u New Jerseyju.

Očekivano se Washington odlučio za ovog košarkaša koji je u jedinoj odigranoj sveučilišnoj sezoni ostvarivao prosjek od 25.5 poena po utakmici uz 6.8 skokova i 3.7 asistencije. Posljednje takve brojke kroz sveučilišnu karijeru imao je legendarni Larry Bird.

“Ovaj izbor mi puno znači i jaka mi je odskočna daska za dalje. No, jasno mi je da je ispred mene još puno posla”, izjavio je AJ Dybantsa.

Washington je treći put u povijesti imao prvi izbor na draftu, a ranije je birao Kwame Browna 2001. te Johna Walla 2010. godine.

Utah Jazz je kao drugi klub birao organizatora igre Darryna Petersona sa sveučilišta Kansas, Memphis je kao treći uzeo s Dukea Camerona Boozera, sina legendarnog nekadašnjeg igrača Carlosa Boozera, dok je Chicago kao četvrti po redu odabrao Caleba Wilsona s North Caroline.

Mnogi američki NBA kroničari navode da bi ovogodišnji draft mogao kvalitativno biti najjači u posljednjih nekoliko godina.

U zadnje vrijeme dosta je Europljana popunjavalo vodeća mjesta na NBA draftu, a ovaj put je kompletni Top 10 bio ispunjen američkim košarkašima. Prvi Europljanin na popisu bio je Španjolac Aday Mara kojeg je kao 12. uzeo Oklahoma City, dok se na 14. mjestu našao Nijemac Hannes Steinbach kojeg je izabrao Charlotte.

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