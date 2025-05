Warriorsi bez Curryja ispali protiv Wolvesa, Celticsi bez Tatuma izborili šestu utakmicu

Podijeli :

AP Photo/Abbie Parr via Guliver Images

Košarkaši Minnesote pobijedili su pred svojim navijačima Golden State Warriorse sa 121-110 i s ukupnih 4-1 u pobjedama drugu godinu zaredom izborili nastup u konferencijskom finalu doigravanja za NBA prvaka, dok je Boston odveo seriju protiv New Yorka u šestu utakmicu svladavši Knickse sa 127-102.

Timberwolvesi su pitanje pobjednika u petoj utakmici riješili krajem prvog poluvremena, kad su otišli na 15 koševa prednosti (62-47), a onda je u trećoj četvrtini odveli do najvećih +25 (93-68).

Warriorsi su uspjeli na nešto više od sedam minuta prije kraja smanjiti zaostatak na samo devet poena (99-90), ali je Edwards u sljedećem napadu pogodio tricu, a Jaden McDaniels potom ukrao loptu i pogodio za +14, nakon čega se gosti više nisu uspjeli približiti na manje od 11 poena zaostatka.

Julius Randle je za pobjednike postigao 29 koševa uz šut 13/18, a Anthony Edwards je završio dvoboj s 22 poena i 12 asistencija.

“Prekrasno je. Imali smo sezonu punu izazova. Trener je na kraju osnovnog dijela rekao da nismo ništa mijenjali, nismo radili razmjene, nismo mijenjali trenere. Samo smo ostali zajedno i prošli kroz sve to. Jako sam ponosan na našu momčad, na svakoga tko je na neki način doprinio ove godine. Ovo nam je osma pobjeda u doigravanju. Moramo nastaviti dalje”, rekao je Julius Randle odgovarajući na pitanje kako se osjeća nakon ulaska u finale Zapadne konferencije.

Timberwolvesi sada mogu malo predahnuti, napuniti baterije i čekati ishod drugog polufinala u kojem Oklahoma City Thunder vodi protiv Denver Nuggetsa s 3-2. Šesta utakmica će biti odigrana u Denveru u noći s četvrtka na petak po srednjoeuropskom vremenu.

Golden State Warriorsi su u ovoj seriji poveli pobjedom u Minneapolisu, ali su u toj utakmici izgubili Stephena Curryja, što je bio prevelik hendikep za momčad Stevea Kerra.

“Ozljede su dio doigravanja. Davno sam naučio da su doigravanja stvar zdravlja i toga da igrači iskoče u pravom trenutku, da zabiju važne šutove i naprave ključne poteze. To odlučuje svaku seriju. Očito nije ispalo kako smo željeli. Timberwolvesi su bili sjajni, zaslužili su. Nema smisla tugovati, i ne želim umanjiti ono što je Minnesota upravo postigla”, izjavio je trofejni trener Warriorsa.

Brandin Podziemski je predvodio Golden State s 28 koševa uz šut 11/19 iz igre. Jonathan Kuminga je predvodio igrače s klupe s 26 poena s klupe, a Jimmy Butler III je ubacio 17 koševa i imao šest asistencija.

Timberwolvesi su šutirali 62,8 posto iz igre (49/78) i 41,9 posto za tricu (13/31), dok su Warriorsi imali 43,3 posto šuta iz igre (39/90) i samo 28,2 posto za tricu (11/39).

Na Istoku još nije poznato tko će se u konferencijskom finalu suprotstaviti Indiana Pacersima, jer su Boston Celticsi u svom TD Gardenu svladali New York Knickse s uvjerljivih 127-102. Bila je to prva domaća pobjeda aktualnih prvaka u ovoj seriji, a do nje su došli bez svoje najveće zvijezde Jaysona Tatuma, kojemu je već operirana puknuta Ahilova tetiva.

Za razliku od prve dvije domaće utakmice, u kojima su dopustili Knicksima da preokrenu zaostatak od 20 koševa, Celticsi su ovoga puta bili ti koji su ono najbolje ostavili za drugi dio dvoboja. New York je u drugoj četvrtini imao prednost od devet koševa, poluvrijeme su momčadi završile izjednačene (59-59), a onda je Boston eksplodirao u drugom poluvremenu i dobio ga sa 68-43.

Derrick White je s 34 koša bio najbolji strijelac dvoboja pogodivši sedam od 13 ispucanih trica. Bostonovi igrači su pogodili 22 trice iz 49 pokušaja (44,9 posto). Jaylen Brown je završio dvoboj s 26 poena, 12 asistencija i osam skokova, a statističke stupce je popunio i centar Luke Kornet koji je imao deset poena, devet skokova i čak sedam blokada. Svoju ulogu najboljeg igrača s klupe odlično je odradio Payton Pritchard, koji je pogodio pet trica i završio utakmicu sa 17 poena.

“Napravili smo odlučujuće poteze na obje strane terena. Odigrali su dovoljno dobro da zaslužimo još jednu utakmicu”, rekao je trener Celticsa Joe Mazzulla.

Knicksima je u ovoj utakmici nedostajao bolji učinak njihovog prvog strijelca Jalena Brunsona koji je prije vremena morao iz igre zbog šest osobnih pogrešaka. Šestu je napravio više od sedam minuta prije kraja dvoboja, a do tada je ubacio 22 koša uz šest asistencija. Josh Hart je bio najbolji strijelac New Yorka s 24 poena, a Karl-Anthony Towns je dodao 19 poena i osam skokova. Knicksi su iz igre pogodili tek 29 puta iz 81 pokušaja (35,8 posto).

“Nismo igrali svih 48 minuta. Nismo igrali čvrsto kad smo imali vodstvo. To si ne možemo dopustiti”, odgovorio je trener Knicksa Tom Thibodeau na pitanje što je presudilo.

Šesta utakmica će biti odigrana u New Yorku u noći s petka na subotu po srednjoeuropskom vremenu.