Vrijeme je da se okušate u službenom NBA Fantasyju, evo što sve trebate znati!

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Povratkom najjače košarkaške lige na kanale Sportklub televizije, vrijeme je i da se okušate u službenom NBA fantasyju.

Podsjetimo, nova NBA sezona 2025./26. počinje 21. listopada 2025., a trajat će do 12. travnja 2026., kada završava regularni dio natjecanja. Nakon toga slijedi play-in turnir od 14. do 17. travnja, a doigravanje (play-off) kreće 18. travnja i traje do svibnja, dok će veliko NBA finale započeti 4. lipnja 2026. godine.

Na našim kanalima ćete moći pratiti ukupno 240 utakmica koje će Sport Klub prenositi uživo od čega će najzanimljivijih 180 prijenosa biti iz osnovnog dijela sezone.

No, uz NBA prijenose komentatori Sport Kluba pripremili su i Podcast uz atraktivne goste i ljude iz Hrvatske koji su vezani za NBA ligu koji će dolaziti kao gosti.

Tu je naravno i popularna igra Fantasy NBA u kojoj će se dijeliti zanimljive nagrade najboljima i iz tjedna u tjedan ćemo izvještavati o najboljim igračima, poretku momčadi te o mogućim iznenađenjima.

Napraviti ekipu prilično je jednostavno i bit će vam dovoljna minuta, a potencijalno možete dobiti vrijedne nagrade. Sve što trebate je:

Registrirati se na službenoj NBA stranici preko linka, odnosno prijaviti se ukoliko već imate račun.

https://nbafantasy.nba.com/leagues/auto-join/pbg3mk

Ukoliko vas traži šifru za ulazak, ona glasi pbg3mk

Odabrati odlično ime i potrošiti 100 dolara kako najbolje znate i složiti ekipu koju možete mijenjati tijekom godine (slično kao PL fantasy)

Probati pobijediti ostale igrače i biti pobjednik za ovu sezonu.

I naravno, krećemo u noći s ponedjeljka na utorak kada ćemo imati u programu dvije utakmice. Od 1:30 startaju Oklahoma i Houston, a od 4 sata igraju Los Angeles Lakersi i Golden State Warriorsi.