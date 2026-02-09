Vraćaju se Seattle Supersonicsi? Priča postaje sve konkretnija

Podijeli :

AP Photo/Ted S. Warren via Guliver

Priča koja kruži košarkaškim krugovima u Sjedinjenim Državama postaje sve konkretnija.

„NBA-ov Odbor guvernera najvjerojatnije će ovoga ljeta glasovati o proširenju lige za dvije nove momčadi“, objavio je novinar Brad Townsend na društvenoj mreži X te dodao kako je Mexico City u međuvremenu ispao iz konkurencije.

„Las Vegas i Seattle smatraju se glavnim favoritima kao novi gradovi u ligi.“

Las Vegas nikada nije imao NBA momčad, dok Seattle itekako jest – sve dok američki poduzetnik Howard Schultz nije prodao franšizu kolegi Clayju Bennettu, jer nije uspio postići dogovor s vlastima savezne države Washington oko uvjeta izgradnje nove dvorane.

Bennett, novi vlasnik slavnih Supersonicsa, odlučio je preseliti momčad u Oklahoma City. Ne samo da je preselio franšizu, već je u potpunosti „ugasio“ Sonicse – promijenio je ime u Thunder, promijenio boje kluba, ali je zadržao titule osvojene pod starim imenom. Tako Oklahoma City prošlog ljeta formalno nije osvojio prvi, već tehnički drugi naslov prvaka.

To otvara pitanje – ako Seattle sljedećeg ljeta dobije novu NBA momčad, kako će se ona zvati i kako će izgledati?

No to nije jedino pitanje. S obzirom na to da su i Las Vegas i Seattle smješteni na zapadu, prema trenutačnoj podjeli Istočna konferencija imala bi 15, a Zapadna čak 17 momčadi. To bi značilo da bi jedna momčad morala promijeniti konferenciju.

Gledajući zemljopisnu kartu, najlogičniji izbor su Memphis Grizzliesi, koji ionako pripadaju Istoku, no kao opcije spominju se i New Orleans Pelicansi te Minnesota Timberwolvesi.

U konačnici, ako ova odluka bude donesena, NBA će po prvi put u povijesti dostići NFL po broju momčadi. Obje lige imat će po 32 sudionika.