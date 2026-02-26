Vlasnik Phoenixa želi povećati nagrade za NBA All-Star pobjednike

Podijeli :

(AP Photo/Matt York, File) via Guliver Image

Prije 10 dana održan je NBA Star koji je, za razliku od prethodnih izdanja, barem po pitanju igre pet na pet pružio nešto više uzbuđenja. No, natjecanje u tricama i zakucavanjima nije pružilo željeni spektakl pa se ključni ljudi trude promijeniti situaciju.

Jedan od većih problema bio je izostanak najboljih igrača pa je tako Mat Ishbia, vlasnik Phoenix Sunsa za ESPN izjavio kako želi dovesti najbolje igrače.

Njegova ideja je da milijun dolara ide pobjednicima natjecanja u tricama i zakucavanjima te da još milijun dolara ode u humanitarne svrhe.

Međutim, NBA liga je rekla kako takva ideja nije u skladu s trenutnim bonus sustavom. Ipak, Ishbia je naumio pronaći način da u Phoenix, grad domaćin All Stara 2027. godine, dovede najbolje igrače koji bi napravili veliki spektakl.