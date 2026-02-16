VIDEO / ‘Zvijezde’ slavile u novom formatu NBA All Stara

Tim USA Stars pobjednik je ovogodišnjeg All-Star turnira nakon što je u nedjelju u finalu savladao Tim USA Stripes sa 47:21.

Turnir je ove godine uključivao tri tima koji su igrali kratke 12-minutne utakmice, a osim tima USA Stars i USA Stripes sudjelovao je i Team World , sastavljen od međunarodnih zvijezda. U prošlogodišnjem formatu All-Star utakmice sudjelovala su četiri tima.

Najučinkovitiji u finalu bio je Tyrese Maxey koji je zabio devet koševa, dok je Anthony Edwards dodao osam za ekipu USA Stars. Edwards, koji je turnir završio s ukupno 32 koša i čiji je prosjek na ovom turniru bio 10,6 koševa, tri skoka i jedna asistencija, proglašen je najkorisnijim igračem.

U timu USA Stripes najbolji strijelac bio je Donovan Mitchell sa šest poena, a LeBron James je dodao pet koševa.

Nakon prve faze turnira u kojoj je svatko igrao sa svakim, dva najbolja tima su se sastala u finalu. Tim USA Stripes je u prvoj fazi turnira pobijedio Tim USA Stars sa 42:40, USA Stars su pobijedili Team World 37:35 u produžetku tricom Scottieja Barnesa iz Toronto Raptorsa, a tim USA Stripes je sa 48:45 bio bolji od Team World.

All Star vikend NBA lige sljedeće će se godine održati u Phoenixu.

