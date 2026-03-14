VIDEO / Zupcu veća minutaža u porazu od Knicksa, pogledajte zanimljiv detalj i sjajno zakucavanje Robinsona

Podijeli :

Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je i drugu utakmicu za Pacerse. NY Knicksi nanijeli su im poraz 101:92.

Zubac je upisao 11 poena (šut iz igre 5-9, slobodna bacanja 1-2), osam skokova, jednu asistenciju, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu u 29 minuta igre protiv Knicksa.

Zupcu je to bio drugi nastup za Indianu, a dobio je znatno veću minutažu nakon što je u četvrtak u porazu od Phoenix Sunsa na parketu proveo samo 16 minuta.

U prve dvije utakmice za Pacerse Zubac je prosječno bilježio 9,5 poena i 7,0 skokova. Posebno je zanimljiv detalj s utakmice kada je sjajno zakucao Mitchell Robinson, a Zubac mu se samo ‘maknuo s puta’. Situaciju pogledajte od 00:57.

Lani su se Pacersi i Knicksi sreli u finalu Istočne konferencije, ali ove sezone su Pacersi na dnu Istoka zbog brojnih ozljeda, dok su Knicksi opet u borbi za najviše domete. Jalen Brunson zabio je 29 za Knickse, OG Anunoby je dodao 25, dok je Mitchell Robinson u 12 poena imao i monstruozna 22 skoka. Kod oslabljenih Pacersa Jarace Walker je bio prvi strijelac za 18 poena.

S omjerom pobjeda i poraza 15-52 Indiana je zadnja na Istoku, dok je New York treći na Istoku sa 43-25.

Hrvatski centar je izrazio uzbuđenje zbog novog okruženja.

“Gledajući momčad sa strane, činilo se da je zabavno. Samo biti na terenu s njima bilo je stvarno zabavno. Svi su agresivni u pokušaju zabijanja u svakom napadu. Svatko dobije priliku dotaknuti loptu. Puno je kretanja”, poručio je Zubac.

Prijelaz nije prošao bez izazova, osobito zbog pauze.

“Nisam imao priliku odmah igrati. Prošlo je otprilike pet tjedana. Samo sam htio odigrati tu prvu utakmicu da vidim kakav je osjećaj nositi ovaj dres i igrati s ovim dečkima.”

Glavni trener Rick Carlisle pohvalio je trenutačni utjecaj iskusnog centra, posebno opisujući njegove blokove kao “lomitelje kostiju”. Zubac, sada u svojoj desetoj NBA sezoni, skromno je prihvatio kompliment:

“Osjećam da sam uvijek bio dobar u postavljanju blokova, u razumijevanju kutova i onoga što suigrači vole.”

No, Zubac ipak priznaje:

“Još nisam na 100 %. Bez obzira koliko treniraš iza kulisa, natjecateljska forma je nešto drugo. Način na koji ova momčad igra, s puno tempa, definitivno je nešto na čemu moram raditi.”

U petak je u akciji bio i drugi hrvatski igrač u NBA Karlo Matković koji je za 21:55 minuta provedenih na terenu ubacio osam koševa uz stopostotni šut 1-1 za dva i 2-2 za tricu uz četiri skoka i po dvije asistencije i blokade u 105:107 gostujućem porazu New Orleans Pelicansa kod Houston Rocketsa.

Pelicansi su serijom 12-1 poveli sa 104-100 na ulasku u zadnju minutu, ali su samu završnicu odigrali vrlo loše izgubivši dvije lopte no ipak su imali šut za tricu za pobjedu sa zvukom sirene. Njihov najbolji igrač Dejounte Murray stao je na liniju igrališta kod vodstva 104-103 13 sekundi prije kraja što je kaznio Kevin Durant košem za vodstvo domaćih 105-104 osam sekundi prije kraja. Potom je Zion Willamson pogrešno izveo loptu, a Durant je s dva pogođena slobodna bacanja povisio na 107-104. Murray je pogodio prvo slobodno bacanje za 107-105 i namjerno promašio drugo nakon kojeg su Pelicansi osvojili loptu u skoku, ali šut Treya Murphyja za pobjedu nije bio precizan.

Durant je sa 32 poenapredvodio Rocketse kod kojih je Amen Thompson odigrao svestranu utakmicu sa 23 ubačaja, 12 skokova i 8 asistencija, dok su Murray sa 35 i Williamson sa 21 poenom bili najefikasniji kod Pelicansa.

Houston je ovom pobjedom stigao na treće mjesto Zapada sa 41-25, isti omjer imaju i četvrti Los Angeles Lakersi, a blizu su i peti Denver Nuggetsi sa 41-26, dok je New Orleans sa 22-46 13. na Zapadu.

Detroit Pistonsi učvrstili su se na vrhu Istoka sigurnom 126:110 domaćom pobjedom protiv Memphis Grizzliesa. Jalen Duren je zabio 30 uz 13 skokova, dok je Cade Cunningham ubacio 17 poena uz 15 asistencija i 8 skokova za pobjednike, dok su Javon Small sa 23 i Ty Jerome sa 21 ubačajem bili najučinkovitiji kod poraženih.

Detroit je sada na omjeru 48-18, odnosno ima pet utakmica prednosti u odnosu na druge Boston Celticse, dok je Memphis sa 23-43 11. momčad Zapada.

NBA rezultati:

Indiana – New York 92:101

Houston – New Orleans 107:105

LA Clippers – Chicago 119:108

Detroit – Memphis 126:110

Toronto – Phoenix 122:115

Golden State – Minnesota 117:127

Portland – Utah 124:114

Dallas – Cleveland 105:138

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.