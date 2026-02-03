VIDEO / Zupčevi Clippersi bez Hardena do poraza. Matković isto bez pobjede

Philadelphia 76ers su produljili niz pobjeda na četiri utakmice svladavši sinoć u Inglewoodu Los Angeles Clipperse Ivice Zupca sa 128:113.

Do pobjede ih je predvodio Tyrese Maxey s 29 poena, a pratili su ga Dominick Barlow , koji je zabio 26 koševa uz 16 skokova, i Joel Embiid koji je dodao 24 koša.

Sixersi su poveli 18-2 pet minuta nakon početka utakmice i u jednom su trenutku u prvom poluvremenu imali čak 23 koša prednosti. Kod Clippersa, kojima je prekinut niz od pet pobjeda na domaćem terenu, najbolji je bio Kawhi Leonard s 29 ubačaja, dok jeJordan Miller ubacio 21 koš. Zubac je na terenu proveo 33 minute i uz šut iz igre 3/3 i 2/2 s linije slobodnih bacanja utakmicu je završio s osam koševa čemu je dodao devet skokova, dvije asistencije i jednu blokadu. Clippersi su igrali drugu uzastopnu utakmicu bez Jamesa Hardena za kojeg mediji nagađaju da čeka razmjenu. Philadelphia je vodila 38-19 nakon prve četvrtine, a Clippersi su se oporavili i postigli 34 poena u drugoj četvrtini, ali su jedva izjednačili učinak Sixersa koji su na poluvremenu vodili 72:53. Los Angeles je smanjio zaostatak na 94:83 pred kraj treće četvrtine prije nego što je Philadelphia ušla u četvrtu četvrtinu s prednošću od 100-87.

Charlotte Hornets su upisali sedmu pobjedu zaredom nakon što su sa 102:95 bili bolji od gostujućih New Orleans Pelicansa. LaMelo Ball je ubacio 24 koša, a Kon Knueppel je 17 poena i devet skokova za Charlotte koja je uspjela nadoknaditi zaostatak od 22 koša. New Orleans, koji je postigao samo 13 poena u četvrtoj četvrtini i 31 u cijelom drugom poluvremenu, izgubio je treći put u posljednje četiri utakmice unatoč 27 poena Treya Murphyja III. Derik Queen dodao je 16 poena i osam skokova, dok je Zion Williamson dodao 14 poena i 11 skokova. Karlo Matković je upisao skroman učinak, u 13:47 minuta na terenu zabio je dva koša (šut iz igre 1/5, trice 0/3), jedan skok, dvije asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu.

Hoston Rockets su u Indianapolisu sa 118:114 nadigrali domaće Iniana Pacerse, a Alperen Sengun je izjednačio svoj sezonski rekord s 39 poena. Thompson je upsiao double-double učinak s 11 skokova i 16 poena čemu je dodao sedam asistencija. Kod Indiane Pascal Siakam je bio najbolji strijelac s 27 poena, a Benedict Mathurin je dodao. Houston je vodio 117-114 osam sekundi prije kraja, a onda je Isaiah Jackson napravio prekršaj na Sengunu koji promašuje oba slobodna bacanja, ali je uspio uhvatiti loptu koja se odbila. Nakon toga je Mathurin faulirao Amena Thompsona koji pogađaj jedno od dva slobodna bacanja za konačan rezultat. Rocketsi su produžili svoj niz pobjeda na tri utakmice, a u posljednjih šest susreta imaju pet pobjeda.

Memphis Grizzlies su prekinuli niz od šest poraza pobijedivši na svom terenu sa 137:128 Minnesota Timberwolvese. Jaren Jackson Jr. postigao je 30 poena, Ty Jerome dodao je 19 poena uz osam asistencija, a Jaylen Wells 18 za Memphis koji je u trećoj četvrtini izgradio dvoznamenkastu prednost i povećao je na 20 poena početkom četvrte četvrtine nakon tri uzastopne trice u razmaku od jedne minute. Minnesota je pred kraj četvrtine napravila seriju i smanjila prednost Grizzliesa na devet poena, 130-121 nakon trice Edwardsa, ali Memphis nije dopustio Timberwolvesima da se približe. Anthony Edwards predvodio je Timberwolvese s 39 poena, Jaden McDaniels je ubacio 29 koševa, s Donte DiVincenzo 21 koš.

