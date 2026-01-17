VIDEO / Zupčev double-double i Hardenov show donijeli Clippersima slavlje u produžetku!

Podijeli :

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca su sinoć upisali petu pobjedu zaredom svladavši na gostovanju sa 121-117 nakon produžetka Toronto Raptorse.

James Harden je postigao osam od svojih 31 poena u produžetku i dodao 10 asistencija, a hrvatski reprezentativac je odigrao 38:33 minute i u tom vremenu ubacio 16 koševa (šut iz igre 7/10) uz 14 skokova i dvije asistencije za Clipperse koji su prebrodili zaostatak od 14 poena. Jordan Miller je dodao 19 poena za Los Angeles. Cam Christie je postigao 16, Kris Dunn 15, a Kobe Sanders 13.

Scottie Barnes je predvodio s 24 ubačaja Raptorse, koji su izgubili dvije od tri utakmice. Brandon Ingram dodao je 19 poena, a Jamal Shead 15 poena i 13 asistencija.

Clippersi su postigli prvih 11 poena u četvrtoj četvrtini i izjednačili na 89-89. Toronto je poveo s osam koševa nakon polaganja Murraya-Boylesa tri i pol minute prije kraja regularnog dijela. Harden je sa šest uzastopnih poena smanjio zaostatak Clippersa na dva koša minutu i 53 minuta prije kraja. Hardenova blokada dala je Clippersima još jedan posjed, a on je realizirao dva slobodna bacanja i izjednačio na 109-109 minutu i 24 sekunde prije kraja. Harden je promašio posljednji šut u regularnom dijelu utakmice i izborio produžetak.

Na početku produžetka Harden je realizirao četiri slobodna bacanja dovodeći Clipperse u vodstvo. Barnes je odgovorio šutom prije nego što je Miller vratio tricom tri minute prije kraja kojom je doveo Clipperse u vodstvo od pet poena. Barnes je smanjio zaostatak Raptorsa na jedan koš polaganjem (117-118) prije nego što je Harden pogodio koš s 3,3 metra 38 sekundi prije kraja. Sanders je pogodio jedno od dva slobodna bacanja sedam sekundi prije kraja utakmice za konačan rezutat.

Indiana Pacersi su ostvarili četvrtu pobjedu u posljednjih pet utakmica nadigravši kod kuće sa 127-119 New Orleans Pelicanse. Do slavlja ih je vodio Jay Huff koji je postigao 29 poena i imao devet skokova, Andrew Nembhard je upisao double-double s 19 poena i 10 asistencija. Pascal Siakam je završio s 27 poena, šest skokova i pet asistencija za Indianu.

Pacersi su u prvom poluvremenu postigli 73 poena, poveli u drugoj četvrtini i preuzeli vodstvo koje nikada nisu ispustili. New Orleans je smanjio zaostatak na dva poena rezultatom 7-0 sredinom treće četvrtine, ali Indiana je odgovorila brzim naletom 9-3.

Zion Williamson je predvodio New Orleans s 27 poena i sedam asistencija. Trey Murphy III ubacio 22 koša, a Karlo Matković je odigrao 14:48 minuta za Pelicanse ubacivši samo tri koša (šut iz igre 1/4, trice 1/2) uz dva skoka.