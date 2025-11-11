VIDEO / Zubac u porazu do novog double-doublea, Matković iskoristio minutažu

Podijeli :

AP Photo/Ross D. Franklin via Guliver

Los Angeles Clippersi poraženi su na gostovanju kod Atlanta Hawksa 105:102.

Hrvatski centar Ivica Zubac zaključio je susret s novim double-double učinkom od 13 poena i 12 skokova. James Harden je ubacio 35 poena uz 10 skokova, a Hawkse predvodio Vit Krejci s 28 poena i tri skoka.

New Orleans Pelicansi poraženi su na domaćem terenu od Phoenix Sunsa 121:98. Utakmicu je obilježio Grayson Allen, koji je za Sunse ubacio 42 koša uz rekord NBA lige od 10 pogođenih trica.

Karlo Matković je za 17 minuta provedenih u igri ubacio 11 poena uz šut iz igre 4/5. Uz to imao je i dva skoka. Unatoč njegovom efikasnom doprinosu i double-doubleu Treya Murphyja (21 koš, 10 skokova) Pelicansi ipak na kraju nisu uspjeli slaviti.

NBA rezultati:

LA Clippers – Atlanta 102:105

Dallas – Milwaukee 114:116

Miami – Cleveland 140:138 (produžetak)

Phoenix – New Orleans 121:98

Utah – Minnesota 113:120

Chicago – San Antonio 117:121

Charlotte – LA Lakers 111:121

Detroit – Washington 137:135 (produžetak)

Orlando – Portland 115:112