VIDEO / Zubac otvorio novo poglavlje u NBA ligi, Pacersi nastavili s negativnim nizom

Phoenix Sunsi slavili su na gostovanju kod Indiana Pacersa 123:108.
Devin Booker postigao je 43 koša i imao sedam skokova i pet asistencija, a Jalen Green dodao je 36 poena za četvrtu uzastopnu pobjedu Sunsa i jedanaesti poraz Pacersa u nizu.
Andrew Nembhard predvodio je Pacerse s 23 poena.
Za svoju novu momčad, Pacerse, debitirao je i hrvatski centar Ivica Zubac kojemu je to bila prva utakmica nakon više od mjesec dana izbivanja zbog ozljede gležnja.
Zubac je za novu momčad debitirao s osam poena, šest skokova i dvije asistencije u 16 odigranih minuta.
Bio je to 11. uzastopni poraz za Pacerse koji imaju najgori omjer u ligi (15-51), dok Sunsi imaju 39 pobjeda i 27 poraza.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!