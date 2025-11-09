VIDEO / Zubac opet briljirao, bio je najbolji u porazu od Sunsa

Podijeli :

Hrvatski centar Ivica Zubac bio je najbolji pojedinac Los Angeles Clippersa u porazu od Phoenix Sunsa 114:103.

Zubac je s 21 poenom te 15 skokova bio i najbolji strijelac i najbolji skakač na cijeloj utakmici.

Zubac je u 35 minuta na terenu pridodao i četiri asistencije, pogodio je 10 od 12 šuteva iz igre (83.3 %), a imao je tri izgubljene lopte.

James Harden je bio podrška Zupcu s 13 koševa i 13 asistencija. John Collins ubacio je 19. Najbolji kod Phoenixa bio je Devin Booker s 21 poenom, koliko je ubacio i Zubac, a imao je i 10 skokova te devet asistencija. Mark Williams postigao je 19 koševa.

Zupcu je ovo bio peti double-double sezone u devet utakmica, a trenutačno je na prosjecima od 14.4 poena i 9.9 skokova.

Drugi hrvatski centar u NBA ligi, Karlo Matković dobio je nešto manje od devet minuta u porazu New Orleans Pelicansa od San Antonio Spursa 126:119. Upisao je četiri poena i pet skokova.

NBA rezultati:

LA Clippers – Phoenix 103:114

San Antonio – New Orleans 126:119

Washington – Dallas 105:111

Philadelphia – Toronto 130:120

Atlanta – LA Lakers 122:102

Cleveland – Chicago 128:122

Miami – Portland 136:131

Denver – Indiana 117:100