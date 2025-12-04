VIDEO / Zubac oduševio u pobjedi Clippersa: Nastavio je dominaciju u skokovima

Podijeli :

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca slavili su sa 115:92 na gostovanju kod Atlante Hawksa u noći sa srijede na četvrtak. U tom slavlju je osim Jamesa Hardena, koji je ubacio 27 poena, oduševio i Hrvat Ivica Zubac.

“Big Zu”, kako mu vole tepati američki mediji i njegovi suigrači, je ostvario novi “double-double”, već 14. ove sezone. U pobjedi Clippersa zabio je 14 poena, a posebno dobar bio je u kategoriji skokova kojih je zabilježio 17.

Nastavio je tako dominaciju u toj kategoriji gdje je drugi najbolji igrač lige po ukupnim brojkama. Zubac je u dosadašnje 22 utakmice uhvatio 260 skokova te je samo Nikola Jokić bolji od njega. Srpski košarkaš je u jednoj utakmici manje (21) došao do 264 skoka.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.