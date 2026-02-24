VIDEO / Westbrook vodio Kingse do prve pobjede nakon 16 uzastopnih poraza

Podijeli :

Sacramento Kingsi su sinoć prekinuli niz od 16 poraza pobijedivši na gostovanju sa 123:114 Memphis Grizzliese, a do slavlja ih je vodio Russell Westbrook koji je zabio 25 poena.

Prebcious Achiuwa je dodao 22 poena i 12 skokova, DeMar DeRozan je završio s 19 poena, dok je Maxime Raynaud ubacio 10 poena i ugrabio 13 skokova, što je najviše na utakmici.

Javon Small zabilježio je 21 poen, devet asistencija i šest skokova, ali njegov trud nije bio dovoljan da Grizzliesi izbjegnu šesti poraz u sedam utakmica. Olivier-Maxence Prosper postigao je 17 poena, a GG Jackson 16.