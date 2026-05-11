VIDEO / Wembanyama laktom udario suparnika pa zaradio isključenje, Edwards vratio stvari na početak

Minnesota Timberwolvesi izjednačili su seriju polufinala Zapadne konferencije na 2:2 pobjedom nad San Antonio Spursima 114:109 (34:30, 26:26, 20:28, 34:25).

Možda bi ishod bio drugačiji da francuski div Victor Wembanyama nije napravio nepromišljen potez kojim je (potencijalno, ovisno o suspenziji) ugrozio teksašku franšizu u ovoj seriji. Popularni Wemby je, dok ga je vukao Jaden McDaniels, udario Naza Reida laktom, zbog čega je zaradio isključenje već u ranoj fazi druge četvrtine.

Nema dvojbe je li odluka sudaca bila ispravna – Wembanyama je, čim je uhvatio napadački skok, udario suparnika laktom u bradu. To je omogućilo “visokim“ igračima Minnesote da dominiraju pod košem – Rudy Gobert imao je 13 skokova, Reid devet, a Julius Randle osam uhvaćenih lopti.

Unatoč tome, domaćinu u Minneapolisu nije bilo lako upisati pobjedu na svom terenu čak ni bez 224 cm visokog protivnika u reketu, ali su u tome uspjeli prvenstveno zahvaljujući Anthonyju Edwardsu. On je postigao 36 poena (šut 10/17 za dva, 3/5 za tri te 7/8 slobodna bacanja) uz šest skokova, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu.

Na drugoj strani najistaknutiji su bili Dylan Harper (7/10 za dva, 1/1 za tri i 7/8 slobodna bacanja) te De’Aaron Fox (7/16 za dva, 1/7 za tri i 7/10 slobodna bacanja) sa po 24 poena, dok je Stephon Castle dodao 20 poena uz šest skokova i četiri asistencije.

Serija se sada seli u San Antonio, gdje je peta utakmica na rasporedu u noći s utorka na srijedu u 2:00 sata ujutro, nakon čega se vraća u Minneapolis u noći s četvrtka na petak.

