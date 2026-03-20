VIDEO / Wembanyama junak Spursa: Koš sekundu prije kraja za veliku pobjedu!

Večer u NBA ligi obilježio je još jedan europski košarkaš – Victor Wembanyama sekundu prije kraja pogodio je za pobjedu San Antonija nad Phoenixom (101:100).
Francuz je utakmicu završio s 34 poena i 12 skokova, a njegov pobjednički koš osigurao je Spursima plasman među prvih šest momčadi u Zapadnoj konferenciji.
De’Aaron Fox dodao je 23, a Julian Champagnie 14 poena u četvrtoj uzastopnoj pobjedi Spursa. Na drugoj strani, Collin Gillespie postigao je 24, a Devin Booker 22 poena.
