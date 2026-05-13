VIDEO / Wembanyama dominirao protiv Minnesote, Spurse pobjeda dijeli od prolaska

San Antonio je deklasirao Minnesotu 126:97 u petoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA lige i stigao na pobjedu od prolaska u sljedeću fazu, gdje se već plasirala Oklahoma.

U Teksasu nije bilo puno drame. Spursi su od samog početka preuzeli kontrolu nad događanjima na parketu. Već u prvoj četvrtini imali su deset poena prednosti, a na prvi odmor otišli su s plus 4.

Do kraja poluvremena imali su plus 12 – 59:47, a sve je praktički bilo riješeno nakon treće četvrtine, kada su stigli do 18 poena prednosti – 91:73. Koliko je San Antonio bio dominantan, pokazuje i podatak da su dobili sve četvrtine.

Najbolji igrač utakmice bio je Victor Wembanyama. Sjajni Francuz imao je 27 poena, 17 skokova, 5 asistencija i 3 blokade. Odlično ga je pratio Keldon Johnson s 21 poenom, dok je Fox ubacio 18.

S druge strane, Anthony Edwards zaustavljen je na 20 poena uz po 2 skoka i asistencije. McDaniels je imao 17 poena i 6 asistencija.

Šesta utakmica na rasporedu je u noći s petka na subotu u 3:30 po hrvatskom vremenu.