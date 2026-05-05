VIDEO / Wembanyama do NBA rekorda u porazu, Knicksi pregazili 76erse u New Yorku

Podijeli :

Sport Klub

Počela su konferencijska polufinala NBA doigravanja serijama u San Antoniju i New Yorku. U Madison Square Gardenu slavili su domaći New York Knicksi protiv Philadelphia 76ersa 137:98, dok je u Teksasu viđen break – Minnesota Timberwolvesi pobijedili su San Antonio Spurse 104:102.

Iako su mnogi požurili proglasiti veliko iznenađenje eliminaciju Denver Nuggetsa od strane Minnesote, ne smije se zanemariti činjenica da su Timberwolvesi u prethodne dvije sezone igrali finale Zapada. Svakako žele i treći put zaredom, a napravili su veliki korak pobjedom u Teksasu.

Vratio se Anthony Edwards, ali je opet možda i ključnu ulogu odigrao Rudy Gobert. Francuz je doduše imao samo sedam poena, ali je upisao 10 skokova i ono najvažnije – zaustavio je mlađeg sunarodnjaka, zvijezdu Spursa Victora Wembanyamu. Dopustio mu je samo 11 poena (uz šut iz igre 5/17) i praktički ga tjerao na neprestano šutiranje trica. Na kraju je uputio osam šuteva za tri poena i sve promašio.

Wembanyama je postavio NBA rekord ostvarivši 12 blokada u jednoj utakmici doigravanja. Za izjednačenje NBA rekorda u utakmicama doigravanja bile su mu potrebne tri četvrtine, a u četvrtoj je postavio novi.

Andrew Bynum, u dresu Los Angeles Lakersa 2012., bio je zadnji igrač koji je u playoff utakmici imao dvoznamenkast broj blokada. Jedina dvojica prije njega bila su Hakeem Olajuwon i Mark Eaton. Wembanyama je rekorderom postao u svojoj šestoj utakmici doigravanja.

Ipak, Spursi su imali priliku za pobjedu. Vodili su sredinom posljednje četvrtine 84:80. No Minnesota je serijom 17:4 potpuno slomila domaćina i trasirala put do velikog breaka.

U pobjedničkoj momčadi Julius Randle zabilježio je double-double s 21 poenom i 10 skokova. Edwards je susret završio s 18 poena, a Jaden McDaniels dodao je 16. Na drugoj strani Harper bio je najučinkovitiji s 18 poena, dok su po 17 postigli Stephon Castle i Julian Champagnie.

Odigran je i prvi susret polufinalne serije Istoka između Knicksa i Philadelphije. Kada je riječ o Sixersima, valja biti oprezan – protiv Boston Celticsa pokazali su da se prvi dojam ne mora pokazati točnim. No ovo neće biti lako ponoviti.

Knicksi su doslovno deklasirali velikog rivala. Pobijedili su s 39 razlike (137:98), dobili svaku četvrtinu i poslali vrlo snažnu poruku. U pobjedničkoj momčadi prednjačio je Jalen Brunson s 35 poena uz šut iz igre 12/18. OG Anunoby upisao je 18, a Mikal Bridges i Karl-Anthony Towns po 17. Na drugoj strani Paul George bio je najučinkovitiji sa 17 poena, dok je Joela Embiid dodao 14.