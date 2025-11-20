VIDEO / Vučević ubacio tricu sa zvukom sirene za slavlje Bullsa!

Podijeli :

Najuzbudljivija završnica NBA večeri odigrana je u Portlandu, gdje su Chicago Bullsi pobijedili domaće Trail Blazerse sa 122-121 zahvaljujući trici Nikole Vučevića sa zvukom sirene. No, do takve drame nije trebalo ni doći, jer su gosti nešto više od devet minuta prije kraja utakmice imali prednost od čak 21 koša (88-109).

No, za samo minutu i pol je Portland serijom 11-0 zaostatak sveo na samo 10 koševa. Portland je do potpunog preokreta, a činilo se i do pobjede, došao u zadnjoj minuti. Nakon što je Deni Avdija pogodio jedno od dva slobodna bacanja 16 sekundi prije kraja, Trail Blazersi su došli do +4 (120-116).

Uslijedio je novi obrat. Devet sekundi prije kraja Coby White je pogodio tricu za 120-119, potom je na drugoj strani Jerami Grant ubacio jedno od dva slobodna bacanja, da bi Vučević na asistenciju Whitea pogodio pobjedničku tricu s istekom vremena.

Bila je to sinoćnja peta trica crnogorskog centra koji je dvoboj završio s 27 koševa i osam skokova. White je uz 25 poena imao i sedam asistencija. Josh Giddey je imao skromnu šutersku večer (3/9) i postigao je samo devet koševa, ali je podijelio 13 asistencija.

Najbolji igrač Portlanda bio je Deni Avdija koji je došao do ‘triple-doublea’ s 32 poena, 11 skokova i 11 asistencija, dok je Jerami Grant ubacio 33 koša i imao devet skokova.

Portland je izgubio četvrtu utakmicu zaredom, a Chicago je na turneji po Zapadu došao do druge uzastopne pobjede.

POBJEDA KNICKSA U ZAVRŠNICI

Do Zapada su otišli i New York Knicksi koji su u uzbudljivoj završnici svladali Dallas Maverickse sa 113-111 te ostvarili prvu gostujuću pobjedu u novoj sezoni. Povratnik u sastav Knicksa Jalen Brunson postigao je 28 poena, a ključnim se u zadnje 63 sekunde pokazao Landry Shamet koji je pogodio dvije trice. Do tada je bio na samo tri poena.

Dallas je imao zadnji napad na utakmici i činilo se da je Brandon Williams uspio polaganjem 0.7 sekundi prije kraja izjednačiti , ali su mu suci dosudili osobnu pogrešku u napadu, čime je pobjeda ostala u rukama gostujuće momčadi za koju je Karl-Anthony Towns ubacio 18 koševa uz 14 skokova, a Josh Hart dodao 16 poena i 10 skokova.

Naji Marshall i D’Angelo Russell predvodili su Maverickse sa po 23 koša svaki, što nije pomoglo Dallasu u izbjegavanju petog poraza u zadnjih šest susreta.

SENGUN I DURANT VODILI ROCKETSE

U dvoboju visoko pozicioniranih momčadi na ljestvici Istočne i Zapadne konferencije, Houston Rocketsi su sa 114-104 slavili na gostovanju u Clevelandu. Gosti su u trećoj četvrtini imali 22 koša prednosti, ali je Cleveland došao samo poen zaostatka početkom zadnje dionice (76-77). Cavaliersi su, ipak, ostali bez preokreta.

Alperen Şengun je ubacio 28 poena uz 11 skokova i sedam asistencija za pobjednike, a Kevin Durant je dodao 20 koševa u petoj uzastopnoj pobjedi Rocketsa. Aaron Holiday je u završnici ubacio 14 od svojih 18 poena za Houston.

Donovan Mitchell je završio dvoboj s 21 poenom, iako je ponajbolji igrač Clevelanda u prve tri četvrtine ubacio samo dva koša. De’Andre Hunter je predvodio Cavse s 25 koševa, a Evan Mobley je ubacio 18 poena.

Prošlosezonski finalisti iz Indianapolisa pred svojim su navijačima prekinuli niz od osam poraza pobijedivši Charlotte Hornetse sa 127-118. Bennedict Mathurin je predvodio Pacerse sa 24 koša i 12 skokova u njihovoj drugoj ovosezonskoj pobjedi (2-13). Pascal Siakam je ubacio 22 poena, a Jay Huff 20.

Za Hornetse je Kon Knueppel ubacio 28 koševa, a Miles Bridges 25, ali nisu mogli spriječiti četvrti uzastopni poraz svoje momčadi.