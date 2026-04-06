VIDEO / Vratio se Steph Curry nakon 27 utakmica pauze

Stephen Curry se vratio nakon dvomjesečne odsutnosti s 29 koševa, ali Alperen Sengun je okrunio nastup s 24 poena pobjedničkim košem 11 sekundi prije kraja, dovevši Houston Rocketse do pobjede od 117:116 nad Golden State Warriorsima u nedjelju navečer u San Franciscu.

U svom prvom povratku u San Francisco kao član Rocketsa, Kevin Durant postigao je 31 poen za Houston (49-29), koji je bio na samo jednu pobjedu udaljen od Los Angeles Lakersa i Denver Nuggetsa u njihovom dvoboju za treće mjesto u Zapadnoj konferenciji. Brandin Podziemski podržao je Curryja s 18 poena za Warriorse (36-42), koji su praktički osigurali 10. mjesto u play-in turniru Zapadne konferencije.

Curry, koji je propustio 27 utakmica zaredom od ozljede koju je zadobio 30. siječnja protiv Detroita, odigrao je 26 minuta, tijekom kojih je pogodio 11 od 21 šuta. Warriorsi su imali omjer 9-18 u njegovih 27 izostanaka dok se oporavljao od ozljede desnog koljena.

Gui Santos završio je s 15 poena, a Payton 14 za Warriorse, čija je zvijezda Kristaps Porzingis zbog pet osobnih pogrešaka ostao samo na devet poena i osam skokova.

