VIDEO / Vatreni prognozirali NBA finale, Modrić i Gvardiol ne slažu se s većinom

Ipak, nisu svi istog mišljenja. Luka Modrić i Joško Gvardiol vjeruju da će do naslova stići Spursi. Posebno su odgovorom nasmijali Mario i Marco Pašalić, koji su na pitanje o favoritima uz osmijeh upitali: “Tko igra?”

NBA finale nastavlja se u noći s petka na subotu novom utakmicom u San Antoniju, dok hrvatsku reprezentaciju u nedjelju očekuje pripremni ogled sa Slovenijom prije puta u SAD na Svjetsko prvenstvo.