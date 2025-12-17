VIDEO / Trofej ide u New York! Brunson predvodio Knickse

U finalnoj utakmici, koja se za razliku od ostalih ne uračunava u bilancu ligaškog dijela sezone, najučinkovitiji strijelac bio je O.G. Anunoby, koji je šutirao izvrsno – 10/17 iz igre, 5/10 za tri poena i 3/5 s linije slobodnih bacanja, uz devet skokova, tri asistencije i jednu blokadu.

Ipak, igrač koji je osvojio priznanje za najkorisnijeg igrača turnira, u kojem su se i polufinala igrala na neutralnom terenu u Las Vegasu, bio je Jalen Brunson, iako je (prema svojim standardima) nešto skromnije odigrao protiv Spursa – 25 poena (11/27 iz igre, 1/5 za tri poena i 2/4 slobodna bacanja), uz četiri skoka, osam asistencija i jednu blokadu.

U poraženoj momčadi čak je sedam igrača imalo dvoznamenkast učinak. Bek Dylan Harper bio je najbolji s 21 poenom (7/14 iz igre, 5/7 za tri poena i 2/2 slobodna bacanja) uz sedam skokova, a pratio ga je francuski gorostas Victor Wembanyama s 18 poena (7/17 iz igre, 2/6 za tri poena i 2/4 slobodna bacanja), uz šest skokova, dvije blokade te po jednu asistenciju i ukradenu loptu.

Košarkaši franšize iz New Yorka neće se moći dugo opuštati slaveći trijumf jer već u noći s četvrtka na petak, od 1 sat po srednjoeuropskom vremenu, gostuju kod Indiana Pacersa u Indianapolisu.

Što se tiče Spursa, njihova je utakmica na rasporedu sat vremena kasnije, a u Teksasu će ugostiti Washington Wizardse.