VIDEO / Treći triple-double zaredom: Jokić vodio Denver do velikog preokreta

Demonstracija sile Nikole Jokića u pobjedi Nuggetsa u San Antoniu na jednom od najtežih gostovanja u ligi (136:131). Somborac je upisao 26. triple-double u sezoni – 31 poen, 20 skokova i 12 asistencija.

Zanimljivo je da trostruki MVP nije postigao nijedan koš u posljednjoj četvrtini, ali je do tada svojim ofenzivnim bravurama držao momčad iz Colorada u igri.

Kada se utakmica lomila, podijelio je pet asistencija i razigrao suigrače – dovoljno za fenomenalnu četvrtu četvrtinz izabranika Davida Adelmana, koji su uspjeli nadoknaditi zaostatak od 20 poena.

Srpskom reprezentativcu najviše je pomogao Jamal Murray, koji je postigao 38 poena. Vrlo dobro su odigrali i Spencer Jones (19 p) te Cam Johnson (15 p). S druge strane, triple-double je ostvario Stephon Castle (30 p, 11 sk, 10 as). Victor Wembanyama propustio je utakmicu zbog ozljede i tako uskratio gledatelje za epski dvoboj najboljih centara NBA lige.

Denver je na petom mjestu Zapadne konferencije sa skorom 41-26, s istim brojem pobjeda i utakmicom više od trećeplasiranih Lakersa.

Slijedi žestoka borba za doigravanje između Nuggetsa, Lakersa, Houstona, Minnesote i Phoenixa. Spursi su drugi u konferenciji (48-18), imaju četiri pobjede manje i utakmicu manje od vodeće Oklahome.