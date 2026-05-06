VIDEO / Stravična ozljeda igrača Lakersa nad kojom su se zgrozili i protivnici

Spušten je zastor na prve utakmice polufinalnih serija konferencija, a u objema su slavili lideri na tablici po završetku sezone – Oklahoma City Thunder i Detroit Pistons.

Branitelji naslova pobijedili su Los Angeles Lakerse 108:90 (31:26, 30:27, 23:19, 24:18) na domaćem parketu. Možda previše rutinski, ali znalo se tko je apsolutni favorit bez Luke Dončića.

Najučinkovitiji je bio Chet Holmgren s 24 poena (7/15 za dva, 2/2 za tri i 4/4 slobodna bacanja) uz 12 skokova i tri blokade, dok su Shai Gilgeous-Alexander i Ajay Mitchell dodali po 18 poena. SGA je šutirao 8/14, 0/1 za tri, 2/3 slobodna bacanja i podijelio šest asistencija. Imao je po dva skoka i blokade, ali je i izgubio sedam (od 14 momčadskih) lopti. Mitchell je imao četiri asistencije.

Gostima nije pomogla ni još jedna sjajna partija LeBrona Jamesa, koji je ubacio 27 poena (9/11 za dva, 3/6 za tri i 0/1 slobodna bacanja) uz četiri skoka, šest asistencija i ukradenu loptu uz svega dvije izgubljene i jednu osobnu pogrešku. Igrači kalifornijske franšize izgubili su 17 lopti.

Nažalost, ono što je obilježilo ovu utakmicu bila je stravična ozljeda Jarreda Vanderbilta, nad kojom su se zgražali čak i igrači rivalskog Oklahoma Cityja. Holmgren je zakucao, a Vanderbilt nesretno zakačio tablu, nakon čega je postalo jasno da je slomio prst na prilično nesretan način. Čak su se i igrači Thundera zgrozili.

Serija se nastavlja u noći s četvrtka na petak, a Oklahoma City je ponovno domaćin u utakmici koja bi trebala početi u 3:30 iza ponoći, a sve pratite na Sport Klubu 1.

