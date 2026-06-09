VIDEO / Spursi smanjili vodstvo Knicksa u finalu NBA, Wembanyama briljirao

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U trećoj utakmici finalne serije NBA lige, San Antonio Spursi su kao gosti svladali New York Knickse sa 115:111 i smanjili zaostatak u seriji.

Tri utakmice su odigrane, a domaćin još uvijek nije osjetio slast pobjede u ovogodišnjem velikom finalu. To se prvi i do sada jedini put dogodilo još 1993. u epskom okršaju Chicago Bullsa i Phoenix Sunsa. Te su godine Bullsi prekinuli taj bizarni niz u četvrtoj utakmici i poveli s 3:1, a vidjet ćemo mogu li Spursi u idućem dvoboju potpuno anulirati prednost Knicksa i vratiti stvari na nulu.

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Treći ogled obilovao je velikim preokretima. Gosti iz Teksasa su rano pobjegli na dvoznamenkastu prednost (16:6), dominirali parketom i prvu četvrtinu riješili u svoju korist s 33:22. Ipak, Knicksi su u drugoj dionici uzvratili strašnim naletom. Dobili su tu četvrtinu s čak 42:24 i na odmor otišli s opipljivih +7 (64:57).

Spursi bolje otvaraju i drugo poluvrijeme te serijom 13:4 kreiraju novi preokret za 70:68. Do kraja treće četvrtine momčadi su se neprestano izmjenjivale u vodstvu, a u zadnjih 12 minuta ušlo se s minimalnih 92:91 za goste. Od tog trenutka San Antonio više nije ispuštao prednost, a dvije minute i 22 sekunde prije kraja na semaforu je stajalo 111:104.

Drama tu nije završila jer su Knicksi preko Jalena Brunsona i Anunobyja povezali četiri poena i 33 sekunde prije kraja stigli na opasnih 111:108. Ipak, De’Aaron Fox je pogodio ključan šut 12 sekundi prije kraja i odbio taj nalet domaćina. Anunoby je potom produžio nadu New Yorka tricom za 113:111, no točku na i postavio je Stephon Castle s linije slobodnih bacanja 6,8 sekundi prije kraja. Pogodio je oba puta i odveo Spurse na nedostižnu udaljenost za prvu pobjedu u finalu.

U pobjedničkom timu briljirao je nevjerojatni Victor Wembanyama s 32 poena, osam skokova, šest asistencija i tri blokade, dok je Castle dodao 23 poena. Na drugoj strani, Brunson je ubacio 32, a Anunoby 28 poena.

Četvrta utakmica velikog finala također se igra u kultnom Madison Square Gardenu, u noći sa srijede na četvrtak.