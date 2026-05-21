VIDEO / Sjajni SGA vodio Oklahomu do izjednačenja u drugom finalu Zapada

Za razliku od prvog susreta, koji je završio pobjedom gostiju iz Teksasa, u ovom je Shai Gilgeous-Alexander imao znatno zapaženiju ulogu i nema dileme da je 27-godišnjak iz Toronta predvodio branitelje naslova do pobjede.

Kanadski razigravač, koji je osvojio drugo uzastopno MVP priznanje, završio je utakmicu s 30 poena. Iako je promašio sva tri pokušaja za tricu, pogodio je 12 od 21 šuta za dva poena, kao i svih šest slobodnih bacanja. Tome je dodao devet asistencija, četiri skoka, dvije blokade i jednu ukradenu loptu. Također je izgubio samo jednu loptu.

Polovicu tih poena 198 centimetara visoki Shai upisao je u prvom poluvremenu, u kojem je Oklahoma City stekao dvoznamenkastu prednost, no gosti su spriječili momčad trenera Marka Daigneaulta da se značajnije odvoji.

U više su se navrata gosti vraćali u igru, a posebno se istaknulo razdoblje kada su Dylan Harper i Victor Wembanyama počeli nizati poene.

Kad je riječ o individualnoj statistici, Caruso je pobjedi pridonio sa 17 poena, Holmgren s 13, a Hartenstein je uz 10 poena uhvatio i 13 skokova.

Castle je bio najefikasniji u redovima poraženih s 25 poena (9/11 za dva, 1/6 za tri i 4/4 s linije slobodnih bacanja), uz pet skokova i osam asistencija, ali i devet izgubljenih lopti. Vassell je ubacio 22 poena (1/2 za dva, 6/12 za tri i 4/4 s linije slobodnih bacanja), dok je Wembanyama ponovno imao impresivan broj skokova — 17.

Francuski gorostas ubacio je 21 poen (5/9 za dva, 3/7 za tri i 2/2 s linije slobodnih bacanja), a stigao je i podijeliti šest asistencija, blokirati četiri šuta, izgubiti isto toliko lopti te ukrasti jednu loptu.

Ako ste pomislili da će prvak privesti seriju kraju zbog povratka Jalena Williamsa, prevarili ste se. Iako se igrač koji čini jednu od okosnica šampionske momčadi vratio na parket, obnovio je ozljedu zadnje lože nakon sedam minuta, pa će nastavak borbe za finale definitivno biti ujednačeniji.