VIDEO / Sjajni Jokić triple-doubleom srušio Utah

Podijeli :

Srbin je utakmicu protiv Jazza završio s 33 poena, 16 skokova i 12 asistencija.

Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu, ponovno je bio središnja figura utakmice, a njegov Denver ostvario je vrlo važnu pobjedu protiv Utaha, u borbi za što bolju početnu poziciju prije početka doigravanja.

Brojke momka iz Sombora ponovno su bile nevjerojatne, zaustavio se na 33 poena, 16 skokova i 12 asistencija, dok su Cam Johnson i Jamal Murray pogodili četiri trice u posljednje dvije i pol minute, pa su Nuggetsi nadoknadili zaostatak od 13 poena u četvrtoj četvrtini.

Nije samo Jokić blistao, imao je podršku suigrača, posebno u Murrayu, koji je utakmicu završio s 31 poenom, samo dva dana nakon što je postigao sezonski rekord od 53 poena.

Bio je to Jokićev četvrti uzastopni triple-double i 31. ove sezone, čime je pomogao Denveru da izbjegne bolan poraz u tijesnoj borbi na vrhu Zapadne konferencije.

Kyle Filipowski predvodio je Utah s 25 poena, ali u četvrtoj četvrtini ostao je bez poena dok je Denver preokrenuo zaostatak od 120-107.

Jokić je započeo seriju polaganjem, zatim Tim Hardaway Jr., koji je završio utakmicu s 21 poenom, pogodio tricu i oba slobodna bacanja za 124:121.

Nakon što je Ace Bailey bio precizan, Jokić je ubacio šut iz okreta, a Johnson je izjednačio rezultat tricom. Obje momčadi su potom postigle trice, prije nego što je Johnson pogodio još jednu preciznu tricu 46 sekundi prije kraja i doveo Nuggetse u vodstvo koje nikada neće ispustiti.

Nakon izgubljene lopte suparnika, Murray je definitivno riješio pitanje pobjednika tricom 17 sekundi prije kraja.

Utah, koji je izgubio 26 od posljednjih 29 utakmica, bio je bez nekoliko ključnih igrača, uključujući Keontea Georgea i Laurija Markkanena.

Utah je u trećoj četvrtini postigao 43 poena, uključujući 15 nakon osam izgubljenih lopti Denvera, te je pred kraj razdoblja vodio s čak 14 poena razlike.

Nuggetsi su uspjeli smanjiti zaostatak na jednoznamenkasti broj poena, a seriju je okrunio Jokić udarcem s gotovo 12 metara koji se dva puta odbio od obruča prije nego što je, uz zvuk sirene, prošao kroz mrežu.

