VIDEO / Sjajan Jokić do novog triple-doublea, Denveru prva pobjeda u sezoni

Podijeli :

Denver Nuggetsi su upisali svoju prvu NBA pobjedu sezone, nakon što su uvjerljivo pobijedili Phoenix Sunse 133:111, zahvaljujući sjajnoj izvedbi Nikole Jokića.

Srpski centar zabilježio je još jedan triple-double, svoj drugi ove sezone, 166. u karijeri, nakon što je zabilježio 14 poena, isti broj skokova i 15 asistencija. Zanimljivo je da je Jokić osigurao triple-double prije posljednje četvrtine.

POVEZANO VIDEO / Prvi poeni za Šarića u pobjedi Kingsa, Zubac skroman u slavlju Clippersa

“On je toliko dominantan, bilo da zabija ili nas proigrava. Večeras nas je nadmašio, pronašao načine da postignemo poene, namjestio nam situaciju. Ponekad nam treba da zabije, ponekad treba asistirati, on je jednostavno nevjerojatan”, rekao je Aaron Gordon o Jokiću nakon utakmice.

Nuggetsi su, usput rečeno, uspjeli doći do dvoznamenkaste prednosti u drugoj četvrtini, Sunsi su u jednom trenutku nakon odmora zaprijetili, približili se na minus 9, ali od tada nisu imali šanse protiv razigranog Jokića i njegovih suigrača.

Uz Jokića, u trijumfu Nuggetsa istaknuo se Jamal Murray s 23 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je Christian Braun dodao 20 poena.

S druge strane, Devin Booker istaknuo se s 31 poenom i sedam asistencija.

Nuggetsi sada imaju jednu pobjedu i jedan poraz, dok je omjer Sunsa 1-2.

Sljedeća utakmica Denvera je u ponedjeljak, kada igraju protiv Minnesota Timberwolvesa, a Sunsi iste večeri imaju dvoboj s Utah Jazzom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.