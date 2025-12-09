VIDEO / Šarić opet nije zaigrao, Matković solidan u porazu Pelicansa

inoć su u NBA odigrane tri utakmice u kojima su pobjede upisali San Antonio Spursi, Indiana Pacersi i Phoenix Sunsi.

San Antonio Spurs su na gostovanju sa 135:132 bili bolji od New Orleans Pelicansa , a odlučujući koš za pobjedu zabio je Dylan Harper 9,1 sekundi prije kraja.

Harrison Barnes predvodio je San Antonio s 24 poena, a Harper je utakmicu završio s 22 ubačaja. Spursi su na poluvremenu vodili s 20 poena, ali New Orleans se oporavio i ušao u posljednju trećinu s prednošću od 102:100. Harper je odgovorio na polaganje Derika Queena u posljednjim sekundama, što New Orleans nije uspio pratiti. Kod Pelicansa Queen je postigao 33 poena, skupio 10 skokova i podijelio 10 asistencija za svoj prvi triple-double u karijeri. Trey Murphy III dodao je 32 poena za Pelicanse, koji su izgubili sedam utakmica zaredom. Hrvatski košarkaš Karlo Matković na terenu je proveo 7:16 minuta i uz šut iz igre 2/2 zabio četiri koša te dodao tome još dvije asistencije.

Indiana Pacers su sinoć u Indianapolisu sa 116:105 svladali Sacramento Kingse kojima je ovo peti poraz u zadnjih šest utakmica. Andrew Nembhard postigao je 28 poena i 12 asistencija, Bennedict Mathurin je dodao 25 poena, a Pascal Siakam 23 za Indianu, koja je pobijedila četiri od šest utakmica. Pacersi su ispustili prednost od 19 poena prije nego što su završili utakmicu serijom 19-4 u posljednjih 5:41, od čega je 12 poena postigao Nembhard. Kod Kingsa najbolji je bio Westbrook koji je utakmicu završio s triple double učinkom od 24 koša, 12 skokova i 14 asistencija. To mu je rekordni 207. triple-double i četvrti ove sezone. DeMar DeRozan pridonio je 20 poena, a Zach LaVine 16 za Sacramento u čijem sastavu nije bilo hrvatskog košarkaša Darija Šarića.

Phoenix Suns su u Minneapolisu sa 108:105 pobijedili domaće Minnesota Timberwolvese. Gostujuću momčad je do pobjede predvodio Mark Williams s 22 ubačaja i sedam skokova, a Collin Gillespie je ubacio 19 koševa. Anthony Edwards postigao je 40 poena uz šut od 15 od 21 i predvodio Timberwolvese, čiji je niz od pet pobjeda prekinut. Julius Randle završio je s 21 poenom uz šut od 7 od 11.

